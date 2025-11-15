Donaldas Trumpas žada paduoti BBC į teismą ir reikalauti iki 5 mlrd. dolerių kompensacijos

„Mes paduosime juos į teismą dėl nuo vieno iki penkių milijardų dolerių, tikriausiai kitą savaitę. Manau, kad turėsiu tai padaryti. Jie netgi prisipažino sukčiavę“, – žurnalistams prezidentiniame lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas.
D. Trumpo advokatai pirmadienį išsiuntė BBC laišką, kuriame apkaltino transliuotoją prezidento šmeižtu, kai buvo paskelbtas jo kalbos, pasakytos prieš 2021 metų JAV Kapitolijaus riaušes, montažas, ir nurodė atsiprašyti ir sumokėti kompensaciją iki penktadienio.
„JK žmonės labai pikti dėl to, kas įvyko, kaip galite įsivaizduoti, nes tai rodo, kad BBC yra melagienos“, – penktadienio vakarą sakė D. Trumpas.
Jis pridūrė, kad planuoja iškelti BBC klausimą kalbėdamas su Britanijos ministru pirmininku Keiru Starmeriu (Kiru Starmeriu), kuris palaiko transliuotojo nepriklausomybę, tačiau vengia stoti prieš D. Trumpą.
„Savaitgalį jam paskambinsiu. Jis iš tikrųjų man paskambino. Jam labai gėda“, – sakė D. Trumpas.
Pirmadienį BBC atsiprašė už tai, kad praėjusiais metais parodytame dokumentiniame filme sudarė įspūdį, jog D. Trumpas tiesiogiai ragino imtis „smurtinių veiksmų“ prieš pat JAV Kapitolijaus riaušes, kurias jo šalininkai surengė 2021 metų sausio 6 dieną.
Dėl montažo kilęs skandalas privertė atsistatydinti BBC generalinį direktorių ir organizacijos naujienų skyrių vadovę.
Ketvirtadienį BBC pranešė, kad jos pirmininkas Samiras Shahas (Samiras Šahas) išsiuntė „asmeninį laišką Baltiesiems rūmams, kuriame aiškiai išdėstė prezidentui Trumpui, kad jis ir korporacija atsiprašo už prezidento kalbos montažą“.
Tačiau transliuotojas pridūrė: „Nors BBC nuoširdžiai apgailestauja dėl to, kaip buvo sumontuotas vaizdo įrašas, mes griežtai nesutinkame, kad yra pagrindo kaltinimams šmeižtu.“
