Donaldo Trumpo kelionė į Škotiją žada apjungti diplomatiją ir golfą

79 metų milijardierius aplankys du prabangius pajūrio golfo kurortus, priklausančius Trumpų šeimos bendrovei: Tarnberį vakaruose ir rytiniame Aberdyno uostamiestyje.

Kelionės metu D. Trumpas turėtų susitikti su Jungtinės Karalystės (JK) ministru pirmininku Keiru Starmeriu (Kiru Starmeriu), nors tikslios šių derybų detalės dar nepatvirtintos.

Namo D. Trumpas turėtų grįžti antradienį.

K. Starmeris tikisi įvertinti D. Trumpo ketinimus dėl prekybos su JK, kuriai iki šiol pavyko išvengti griežtų muitų, kuriuos respublikonas įvedė dešimtims kitų pasaulio ekonomikų.

Jungtinės Valstijos ir Britanija gegužę paskelbė apie prekybos susitarimą, tačiau D. Trumpas anksčiau šį mėnesį pareiškė, kad tikisi „patobulinti mūsų sudarytą prekybos susitarimą“, tuo sukeldamas nerimą Londone.

K. Starmeris, kuris labiau mėgsta futbolą nei golfą, vis dėlto sugebėjo pelnyti D. Trumpo palankumą.

Vizito Baltuosiuose rūmuose metu jis pakerėjo D. Trumpą karaliaus Charleso III (Karolio III) laišku, kuriuo jis buvo pakviestas savo antro valstybinio vizito rugsėjo 17–19 dienomis.

Kelionė į Škotiją taip pat leis D. Trumpui šiek tiek atsikvėpti nuo tebesitęsiančios kontroversijos, susijusios su jo ryšiais su velioniu finansininku ir seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu (Džefriu Epsteinu), ir jo šalininkų pykčio dėl dokumentų neviešinimo.

Demonstruodami, koks jautrus pastarasis klausimas, Baltieji rūmai savaitgalį atsisakė įtraukti leidinio „The Wall Street Journal“ žurnalistus į spaudos darbuotojų grupę, keliausiančią su prezidentu, kai laikraštyje pasirodė straipsnis apie nepadorų laišką, kurį jis galimai išsiuntė J. Epsteinui 2003 metais.

Nelaukiami svečiai

D. Trumpas niekada neslėpė savo meilės Škotijai, iš kur kilusi jo motina, nors šis jausmas nebūtinai abipusis.

Reaguojant į jo vizitą, šeštadienį Aberdyne ir Edinburge planuojami protestai, taip pat ruošiama didelė policijos operacija.

Kovą buvo nuniokotas Trumpo kurortas Ternberyje, o ant žolės buvo išpurkštas užrašas „GAZA NĖRA PARDUODAMA“ – tai buvo reakcija į D. Trumpo pasiūlymą perkelti palestiniečius ir paversti Gazos Ruožą prabangiu kurortu.

„The Trump Organization“ taip pat ketina atidaryti naują golfo aikštyną Balmedyje, Aberdynšyre, Škotijos šiaurės rytuose, tuo sukeldamas vietinių gyventojų ir aplinkosaugininkų nepasitenkinimą.

Šis vizitas yra dar vienas pavyzdys, kaip D. Trumpas, grįžęs į valdžią sausio mėnesį, ištrynė ribą tarp savo oficialių prezidento pareigų ir šeimos verslo.

JAV interesų grupė „Citizens for Responsibility and Ethics in Washington“ (CREW) gegužę paskelbė apie 21 Trumpų prekės ženklo plėtros projektą, kuris bus vykdomas tarptautiniu mastu per antrąją jo kadenciją.

CREW taip pat pažymėjo, kad sausį paskelbtos „The Trump Organization“ etikos gairės nedraudžia pradėti projektų užsienyje, susijusių su privačiais interesais, o tai smarkiai prieštarauja pačių jų nusistatytam tokių sandorių moratoriumui per pirmąją D. Trumpo kadenciją.