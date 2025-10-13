Donaldui Trumpui skelbiant apie taiką regione, Egipte lyderiai pasirašė deklaraciją dėl Gazos Ruožo

Prieš kelias valandas pagal susitarimą Izraelis ir „Hamas“ apsikeitė įkaitais ir kaliniais.
D. Trumpas apsilankė Izraelyje, kur kreipdamasis į parlamentą gyrė premjerą Benjaminą Netanyahu (Benjaminą Netanjahu), o po to išskrido į Egiptą, kur kartu su egiptiečių, Kataro ir Turkijos vadovais pasirašė deklaraciją kaip Gazos Ruožo susitarimo garantai.
„Tai didžiulė diena pasauliui, didžiulė diena Artimiesiems Rytams“, – sakė D. Trumpas, daugiau kaip dviem dešimtims pasaulio lyderių susirinkus kurortiniame Šarm aš Šeiche.
„Dokumente bus išdėstytos taisyklės ir reglamentai bei daug kitų dalykų“, – prieš pasirašydamas teigė D. Trumpas, du kartus pakartodamas, kad „jis išsilaikys“.
„Kartu pasiekėme tai, ką visi sakė esant neįmanoma. Pagaliau Artimuosiuose Rytuose pasiekta taika“, – teigė D. Trumpas.
Naujausi komentarai