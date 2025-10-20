Donaldas Trumpas sako, kad „Hamas“ bus sunaikinta, jei pažeis paliaubų susitarimą

„Sudarėme susitarimą su „Hamas“, kad jie bus labai geri ir gerai elgsis“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
„O jei jie to nedarys, mes eisime ir juos išnaikinsime. Jei reikės, jie bus išnaikinti“, – pridūrė jis.
D. Trumpo komentarai pasirodė tuo metu, kai du jo pasiuntiniai susitiko su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu (Benjaminu Netanjahu) po savaitgalį įvykusių smurto protrūkių, galinčių sugriauti trapias, tarpininkaujant JAV sudarytas paliaubas.
Tačiau D. Trumpas tvirtino, kad amerikiečių pajėgos nedalyvaus kovoje su „Hamas“, ir sakė, kad dešimtys šalių, sutikusių prisijungti prie tarptautinių Gazos Ruožo stabilizavimo pajėgų, „mielai prie to prisidėtų“.
„Be to, Izraelis įsiveržtų per dvi minutes, jei to paprašyčiau“, – pabrėžė D. Trumpas.
„Tačiau kol kas mes to dar nesakome. Suteiksime jiems mažą šansą ir tikimės, kad smurto bent kiek sumažės. Bet dabar, žinote, jie yra smurtaujantys žmonės“, – tęsė JAV lyderis.
D. Trumpas teigė, kad „Hamas“ dabar yra daug silpnesnė, ypač turint omenyje, kad jos rėmėjas Iranas po anksčiau šiais metais įvykdytų JAV ir Izraelio smūgių vargu ar stos į jos pusę.
