Du laivai – du likimai

Mokslininkai neseniai nardė Beringo jūroje, siekdami ištirti vieną mažiausiai tyrinėtų Antrojo pasaulinio karo veiksmų scenų.
Jie surinko įrodymų apie du dingusius laivus – Japonijos „Kotohira Maru“ ir JAV „SS Dellwood“ – kurie nuskendo netoli Atto, vienos iš Aliaskos Aleutų salų.
Mokslininkai naudojo sonarą, povandeninius dronus ir istorinius įrašus, kad surastų laivus, kurie buvo prarasti 1943 m. per tris savaites trukusį Atto mūšį ir po jo.
Laivas „Kotohira Maru“ pastatytas 1918 m. Šis daugiau nei 6 tūkst. tonų svorio laivas buvo anglimi varomas vieno sraigto garlaivis, skirtas bendrosios paskirties kroviniams vežti.
1942 m. gruodžio 31 d. laivas „Kotohira Maru“, gabenantis medieną, maistą, kurą ir kitus reikmenis Japonijos kariams, be eskorto išplaukė į Atto salą.
Gali būti, kad jis plukdė ir vieną būrį karių, tačiau tai nėra patvirtinta.
1943 m. sausio 5 d. anksti ryte, artėdamas prie salos iš vakarų, „Kotohira Maru“ apsuko Atto šiaurės rytinį kampą, tuo metu jį pastebėjo amerikiečių pilotas, o vėliau jį bombardavo amerikiečių B-24 „Liberator“ lėktuvai.
227 kg sprogmuo galiausiai nuskandino „Kotohira Maru“, nugramzdindamas jį į beveik 90 m gylį su jo 30–50 jūrininkų įgula, kuri visa žuvo per ataką.
„SS Dellwood“ likimas buvo visiškai kitoks. Laivas buvo perduotas JAV Jūrų komisijai praėjus 10 dienų po Japonijos atakos Perl Harbore, o savo veiklą kaip kabelinis laivas jis pradėjo dar 1919 m.
Karinėms reikmėms jis reguliariai plaukiojo iš Sietlo ir Pudžeto sąsiaurio į šiaurinius karinius objektus Aliaskoje.
„Dellwood“ atplaukė į Atto 1943 m. liepą po JAV pergalės Atto mūšyje ir ėmėsi darbo, tiesdamas kabelį tarp salos vadavietės ir naujai įkurto oro uosto Šemijos saloje.
Deja, laivas atsitrenkė į nežinomą povandeninį rifą prie Atto Alexai Point.
Kiti laivai atskubėjo „Dellwood“ į pagalbą, tačiau žala buvo didžiulė, gelbėjimo tarnybos prieš laivui nuskęstant iš jo išėmė vertingus daiktus.
Šios naujausios ekspedicijos metu „Dellwood“ buvo aptiktas visiškai suniokotas maždaug 35 m gylyje, o jo nuolaužos buvo išsibarstytos po jūros dugną.
