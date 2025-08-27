Dvigubą Estijos ir Rusijos pilietybę turinti moteris nuteista už šnipinėjimą Maskvos naudai

Prokuratūra teigė, kad 63 metų Erna Moisejeva bendradarbiavo su Rusijos federaline saugumo tarnyba (FSB) ir teikė informaciją apie karines technologijas NATO šalyje narėje Estijoje.
Ji taip pat buvo kaltinama tuo, kad perduodavo informaciją apie Estijos policijos pareigūnus ir asmenis, gyvenančius Rusijoje bei dirbančius Estijoje, sakoma prokurorų pareiškime.
E. Moisejeva taip pat du kartus bandė pėsčiomis pereiti iš Estijos į Rusiją, nešdamasi brangius vynus ir taip pažeisdama draudimą eksportuoti prabangos prekes į Rusiją, tačiau abu kartus ją sustabdė muitinės pareigūnai.
„Rusijos saugumo tarnybos stebi Estijos visuomenės nuotaikas ir estų požiūrį, kad rastų naujų verbavimui tinkamų asmenų arba galėtų rengti įtakos kampanijas“, – sakė valstybės prokurorė Triinu Olev-Aas.
„Dėl to net ir iš pažiūros nereikšminga informacija gali būti labai svarbi, todėl mes ryžtingai reaguojame į bet kokius prieš Estiją nukreiptus ryšius ir bendradarbiavimą su Rusijos saugumo tarnybomis“, – sakė ji.
Estijos vidaus saugumo tarnybos (ISS) direktoriaus pavaduotojas Taavi Naritsas teigė, kad Estijos įmonės, įdarbinančios Rusijoje gyvenančius dvigubus piliečius, „turėtų žinoti apie šių darbuotojų keliamą riziką“.
„Pigesnė darbo jėga neatsveria pavojaus šalies saugumui“, – sakė jis.
Antradienio nuosprendį dar galima apskųsti.
Naujausi komentarai