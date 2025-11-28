ECB neatmeta tolesnio bazinių palūkanų mažinimo galimybės

Spalio mėnesio sprendimas nekeisti 2 proc. dydžio pagrindinės indėlių palūkanų normos buvo vieningas, o Valdančiosios tarybos nariai „iš esmės sutiko“ su vyriausiojo ekonomisto Philipo Lane'o (Filipo Leino) nuomone, kad infliacija tapo kontroliuojama.
Nuo pernai birželio iki šių metų birželio bazinės palūkanos euro zonoje buvo apkarpytos iš viso dviem procentiniais punktais, o per pastaruosius tris pinigų svarstymus jos nebuvo keičiamos, metų infliacijai nusileidus nuo 2022-aisiais pasiekto 10,6 proc. piko iki maždaug 2 proc., tai yra iki nustatyto tikslinio lygio.
Tačiau sulėtėjęs darbo užmokesčio augimas ir nuosaikus euro zonos ekonomikos atsigavimas, darantis neigiamą poveikį infliacijai, paskatino kai kuriuos stebėtojus tikėtis tolesnio bazinių palūkanų mažinimo 2026 metais.
ECB paskelbtame pastarojo posėdžio protokole nurodoma, jog buvo aptarta būtinybė būti „visiškai atviriems“ dėl galimų palūkanų normų karpymų ateityje.
Artimiausio, gruodžio mėnesio ECB pinigų politikos svarstymo sprendimas bus skelbiamas gruodžio 18-ąją. Kartu bus paskelbtos atnaujintos euro zonos makroekonominės prognozės, pirmąkart į jas įtraukiant 2028 metus.
Šiuo metu rinkose tvyro nuomonė, jog bazinės palūkanos euro zonoje šiemet nebebus keičiamos.
