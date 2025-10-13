 Egipto prezidentas pavadino Donaldą Trumpą vieninteliu, galinčiu užtikrinti taiką regione

2025-10-13 19:24
BNS inf.

Egipto prezidentas Abdel Fattahas al Sisi (Abdel Fatahas Sisis) pirmadienį JAV vadovui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) pareiškė, kad šis yra vienintelis, galintis užtikrinti taiką Artimuosiuose Rytuose.

Donaldas Trumpas ir Abdel Fattahas al Sisi
Donaldas Trumpas ir Abdel Fattahas al Sisi / AFP nuotr.

Pirmadienį daugiau kaip dvi dešimtys pasaulio lyderių atvyko į Šarm aš Šeichą, kur laukia, kol JAV ir Egipto prezidentai pradės aukščiausiojo lygio susitikimą dėl Gazos Ruožo.

„Buvau įsitikinęs, kad esate vienintelis, pone prezidente, galintis užbaigti šį karą (...), vienintelis galintis atnešti taiką mūsų regione“, – sakė A. F. al Sisi D. Trumpui, susitikę kurortiniame Egipto mieste.

JAV lyderis savo ruožtu pasveikino A. F. al Sisi atlikus kertinį vaidmenį derybose su palestiniečių kovotojų grupuote „Hamas“.

D. Trumpas žurnalistams teigė, kad A. F. al Sisi „atliko labai svarbų vaidmenį (bendraujant) su „Hamas“. Tiesą sakant, su mumis esantis generolas buvo labai naudingas, nes „Hamas“ gerbia šią šalį ir gerbia Egipto vadovybę“.

„Taigi jis atliko labai svarbų vaidmenį, aš tai labai vertinu“, – teigė JAV vadovas.

