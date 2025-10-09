Susitikime su JAV pasiuntiniais Steve'u Witkoffu (Stivu Vitkofu) ir Jaredu Kushneriu (Džaredu Kušneriu) jis pareiškė, kad įvykiai Gazos Ruože, kur ketvirtadienį tęsėsi Izraelio smūgiai, „galbūt neatitinka susitarimo dvasios“.
Egipto prezidentas ragina Izraelį deeskaluoti ugnį prieš pasirašant susitarimą dėl Gazos Ruožo
2025-10-09 22:56
Egipto prezidentas Abdel Fattahas al Sisi (Abdel Fatahas Sisis) ketvirtadienį paragino tarpininkus „įtikinti izraeliečius deeskaluoti arba nutraukti ugnį“, kol bus pasirašytas susitarimas dėl karo Gazos Ruože užbaigimo.
Egipto prezidentas ragina Izraelį deeskaluoti ugnį prieš pasirašant susitarimą dėl Gazos Ruožo / AFP nuotr.
