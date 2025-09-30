EK pirmininkė: susitarėme su Ukraina dronams išleisti du milijardus eurų

„Jei ir toliau manome, kad Ukraina yra mūsų pirmoji gynybos linija, turime padidinti karinę pagalbą Ukrainai. Susitarėme su Ukraina, kad dronams bus išleista iš viso 2 mlrd. eurų. Tai leis Ukrainai padidinti savo dronų gamybos pajėgumus ir leis Europos Sąjungai pasinaudoti šia technologija“, – sakoma bendrame U. von der Leyen ir NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte‘s pareiškime, paskelbtame prieš ES komisarų saugumo posėdį.
Pasak Europos Komisijos pirmininkės, Europa turi pateikti „tvirtą ir vieningą atsaką į Rusijos dronų įsiveržimus prie mūsų sienų“.
„Todėl siūlysime neatidėliotinus veiksmus, kad būtų sukurta dronų siena ir vykdomas stebėjimas Rytų flange. Turime sparčiai judėti į priekį – kartu su Ukraina ir glaudžiai bendradarbiaudami su NATO“, – pridūrė U. von der Leyen.
ES komisarų saugumo posėdyje antradienį dalyvaus ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
