2025-10-13 16:22
Jūras Barauskas (ELTA)

Po ES ir NATO oro erdvėje įvykusių incidentų, susijusių su iš Rusijos atskridusiomis bepilotėmis skraidyklėmis, Ukraina yra pasirengusi perduoti savo kovinę patirtį Europos šalims.

Sybiha: Ukraina nori pasidalyti su ES ir NATO savo pamokomis / Scanpix nuotr.

Apie tai Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pranešė Kijeve surengtame susitikime su ES vyriausiąja įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas.

Anot A. Sybihos, turint omenyje daugybę incidentų, kai Rusijos bepiločiai orlaiviai pažeidė ES ir NATO oro erdvę, Europos Sąjungai reikia Ukrainos kovinės patirties.

„Rusija siekia įbauginti, susilpninti ir suskaldyti Europą. Mūsų atsakas turi būti priešingas: daugiau ryžto, stiprybės ir vienybės. Esame pasirengę ir norime kartu stiprinti saugumą ir oro gynybą, kurti integruotą Europos gynybos sistemą“, – sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras.

Ukrainos vyriausiasis diplomatas teigė, kad Ukraina yra pasirengusi ir nori perduoti savo patirtį.

ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas su darbo vizitu į Kijevą atvyko pirmadienį.

