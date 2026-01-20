EK vadovė žada tvirtą atsaką į Trumpui

„Mūsų įstūmimas į smukimo spiralę tik padėtų tiems patiems priešininkams, kuriuos abu esame labai įsipareigoję laikyti už strateginio lauko ribų. Todėl mūsų atsakas bus tvirtas, vieningas ir proporcingas“, – sakė U. von der Leyen savo kalboje pasaulio elito susitikime Davose.
U. von der Leyen taip pat pažadėjo bendradarbiavimą su Jungtinėmis Valstijomis Arkties saugumo klausimais ir pažadėjo „didžiules“ investicijas Grenlandijoje, reaguodama į JAV prezidento grasinimus perimti šią autonominę Danijos teritoriją.
„Rengiame didžiulį Europos investicijų antplūdį Grenlandijoje“, – Davose sakė U. von der Leyen.
„Dirbsime su Jungtinėmis Valstijomis ir visais partneriais dėl platesnio Arkties saugumo. Tai aiškiai atitinka mūsų bendrus interesus“, – teigė ji.
„Siūlomi papildomi muitai yra klaida, ypač tarp ilgamečių sąjungininkių“, – Šveicarijoje vykstančiame Davoso susitikime teigė EK vadovė.
„Europos Sąjunga ir Jungtinės Valstijos susitarė dėl prekybos susitarimo praėjusių metų liepos mėnesį ir politikoje, kaip ir versle, susitarimas yra susitarimas. O kai draugai paspaudžia vienas kitam ranką, tai turi kažką reikšti“, – pareiškė U. von der Leyen.
