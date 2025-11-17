Ekvadoro rinkėjai nepritaria JAV karinių bazių grąžinimui į šalį

Tai buvo didelis politinis smūgis Donaldo Trumpo atžvilgiu palankiai nusiteikusiam prezidentui Danieliui Noboa.
Suskaičiavus tris ketvirtadalius balsų, paaiškėjo, kad apie 60 proc. Ekvadoro gyventojų balsavo prieš ilgalaikio užsienio bazių draudimo panaikinimą.
Šis atmetimas faktiškai užkerta kelią JAV kariuomenės grįžimui į oro bazę Mantoje, Ramiojo vandenyno pakrantėje, kuri kadaise buvo Vašingtono kovos su narkotikais operacijų centras.
Tai rimtas pralaimėjimas D. Noboa, kuris savo politinę sėkmę pastatė ant kovos su siaučiančiu kartelių smurtu ir aljanso su JAV prezidentu D. Trumpu sudarymo.
Balsavimas įvyko JAV veiksmų prieš įtariamus narkotikų kontrabandos laivus Karibuose ir Ramiajame vandenyne fone – šią skaldančią politiką palaiko ir D. Noboa.
„Jie norėjo panaikinti mūsų teises, parduoti mūsų suverenitetą ir perduoti jį Trumpui, kad jis galėtų įkurti gringų karines bazes“, – sakė 70 metų Ricardo Moreno.
Beveik 14 mln. Ekvadoro gyventojų turėjo teisę pasisakyti, ar panaikinti 2008 metais įvestą užsienio karinių bazių draudimą.
Rinkėjams taip pat buvo užduoti dar trys klausimai: ar Ekvadoras turėtų nutraukti valstybės finansavimą partijoms, sumažinti įstatymų leidėjų skaičių ir sukurti renkamą organą, kuris parengtų naują konstituciją.
Preliminariais duomenimis, šie pasiūlymai taip pat buvo atmesti didele persvara.
„Mes gerbiame Ekvadoro žmonių valią“, – sakė D. Noboa, pripažindamas rezultatą.
Prezidentas tikėjosi, kad nauja konstitucija suteiktų jam daugiau galių kovoti su nusikalstamumu, pažaboti teismų galią ir reformuoti ekonomiką.
Beprecedentis smurtas
Toks rezultatas buvo netikėtas. Apklausos prognozavo, kad D. Noboa laimės visais keturiais klausimais. D. Noboa Ekvadore išlieka populiarus, neseniai jis laimėjo antrąją kadenciją prezidento poste.
Tačiau sekmadienio balsavimo rezultatai rodo, kad dėl vis dar didelio nusikalstamumo D. Noboa spindesys gali išblėsti.
„Turėjau klaidingą nuomonę apie jį. Padariau klaidą, balsavau už jį“, – sakė 23 metų universiteto studentas Andresas Delgado.
„Švenčiu, nes šis nekompetentingas prezidentas neturėtų taip elgtis su tauta“, – teigė jis.
Rinkimus D. Noboa laimėjo pažadėjęs kovoti su smurtu, kurį sukėlė teritoriniai karai tarp narkotikų kontrabandos gaujų, gabenančių kokainą iš Lotynų Amerikos į Šiaurės Ameriką, Europą ir Aziją.
Jis dislokavo kareivius gatvėse ir kalėjimuose, surengė dramatiškus reidus narkotikų kontrabandos centruose ir dažnai skelbė nepaprastąją padėtį, ką kritikavo žmogaus teisių grupės.
37 metų „Porsche“ vairuojantis milijonierius taip pat paskelbė nuotraukas, kuriose matyti, kaip šimtai kalinių skustomis galvomis ir oranžinėmis uniformomis perkeliami į naują megakalėjimą, taip atkartodamas Salvadoro vadovo Nayibo Bukele veiksmus.
Vis dėlto per pirmąjį šių metų pusmetį Ekvadore įvykdyta 4 619 žmogžudysčių – „daugiausia per pastarojo meto istoriją“, teigia organizuotą nusikalstamumą stebinti organizacija.
Vos prasidėjus balsavimui, D. Noboa paskelbė, kad sulaikytas liūdnai pagarsėjusios šalies gaujos „Los Lobos“ lyderis.
Ieškomiausias narkobaronas, žinomas kaip „Pipo“, „inscenizavo savo mirtį, pakeitė tapatybę ir pasislėpė Europoje“, socialiniame tinkle „X“ sakė D. Noboa.
Klausimai dėl konstitucijos
Kadaise daug saugesnis Ekvadoras dabar pasižymi vienu didžiausių žmogžudysčių rodiklių Lotynų Amerikoje, ir kai kurie norėtų suteikti D. Noboa daugiau laisvės.
„Tai vienintelis būdas šiek tiek sugriežtinti įstatymus ir panaikinti nesaugumo jausmą, kurį patiria mūsų šalis“, – naujienų agentūrai AFP sakė 60 metų Teresa Jacome nusikalstamumo kamuojamame didžiausiame Ekvadoro Gvajakilio mieste.
Kalbėdamas apie kitus balsavimo biuletenio klausimus, D. Noboa teigė, kad dabartinė konstitucija, turinti daugiau nei 400 straipsnių, yra per ilga ir joje yra „daug klaidų“.
Tačiau jis nedaugžodžiavo dėl to, kurias konstitucijos dalis norėtų pakeisti, todėl kilo įtarimų, kad jis nori įtvirtinti savo valdžią ir apriboti teises.
Naujos konstitucijos rengimo institucijoje greičiausiai dominuotų D. Noboa sąjungininkai, atsižvelgiant į tai, kad jo populiarumo reitingas siekia apie 56 procentus.
