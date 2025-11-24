Slovėnijos referendume nubalsuota prieš teisės mirti su pagalba įteisinimą

Apie 53 proc. rinkėjų balsavo prieš įstatymą, už balsavo 47 proc., o tai reiškia, kad jo įgyvendinimas bus sustabdytas mažiausiai vieneriems metams.
Slovėnijos parlamentas liepą pritarė teisės mirti su pagalba įteisinimui – tokią galimybę 2024 metais referendume parėmė dauguma rinkėjų.
Tačiau naujas balsavimas buvo paskelbtas, Katalikų bažnyčios ir ir konservatyvios parlamentinės opozicijos remiamai pilietinei grupei surinkus 46 tūkst. parašų už pakartotinį balsavimą. Norint, kad toks balsavimas būtų surengtas reikėjo surinkti 40 tūkst. parašų.
Rinkėjams nepritarus naujajam įstatymui, parlamentas per ateinančius 12 mėnesių negalės dar kartą balsuoti dėl įstatymo projekto, kuriuo sprendžiamas tas pats klausimas.
Įstatymui prieštaraujančios nevyriausybinės organizacijos „Vaikų ir šeimos balsas“ vadovas Alešas Primcas, sužinojęs rezultatus, pareiškė, kad laimėjo „solidarumas ir teisingumas“.
„Slovėnija atmetė vyriausybės sveikatos apsaugos, pensijų ir socialines reformas, paremtas mirtimi ir nuodijimu“, – Slovėnijos naujienų agentūra STA citavo A. Primcą.
Kelios Europos šalys, įskaitant Austriją, Belgiją, Nyderlandus ir Šveicariją, leidžia nepagydomai sergantiems žmonėms gauti medicininę pagalbą, kad galėtų užbaigti savo gyvenimą.
Ginčijamas įstatymas, kuris turėjo įsigalioti šiais metais, nepagydomai sergantiems pacientams būtų suteikęs teisę gauti pagalbą mirštant, jei jų kančios nepakeliamos ir visos gydymo galimybės jau išnaudotos.
