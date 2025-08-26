Emmanuelis Macronas atmeta Benjamino Netanyahu kritiką dėl antisemitizmo

„Šie kaltinimai neveiklumu kovojant su šia rykšte, su kuria kovojame visomis jėgomis, yra nepriimtini ir įžeidžia visą Prancūziją“, – parašė E. Macronas laiške, kuris buvo paskelbtas keliuose laikraščiuose.
„Kova su antisemitizmu neturi būti paversta ginklu ir nekurstys jokios nesantaikos tarp Izraelio ir Prancūzijos“, – pažymėjo jis.
Izraelis patiria vis didesnį spaudimą užbaigti savo kampaniją Gazos Ruože, kur karas sukėlė humanitarinę krizę ir nuniokojo didžiąją dalį teritorijos, bei susigrąžinti ten laikomus įkaitus izraeliečius.
„Rimtai raginu jus užbaigti beviltišką, žudikišką ir neteisėtą nuolatinį karą Gazos Ruože, kuris žemina jūsų šalį ir veda jūsų tautą į aklavietę“, – parašė E. Macronas savo laiške.
Rugpjūčio viduryje nusiųstame laiške B. Netanyahu sukritikavo E. Macroną, apkaltinęs Prancūzijos lyderį, kad jo sprendimas pripažinti palestiniečių valstybę kursto antisemitizmą.
E. Macronas liepos pabaigoje pareiškė, kad jo šalis oficialiai pripažins Palestinos valstybę per rugsėjį vyksiantį Jungtinių Tautų (JT) susitikimą, sukėlęs Izraelio pasipiktinimą.
Laiške E. Macronui B. Netanyahu teigė, kad po šio prezidento pareiškimo Prancūzijoje „smarkiai padaugėjo“ antisemitizmo apraiškų.
„Jūsų raginimas sukurti palestiniečių valstybę tik kursto šią antisemitinę ugnį. Tai ne diplomatija, tai nuolaidžiavimas. Tai atlygis už „Hamas“ teroro aktus, kuris sustiprina „Hamas“ atsisakymą išlaisvinti įkaitus, drąsina tuos, kurie grasina Prancūzijos žydams, ir kursto neapykantą žydams, dabar siautėjančią jūsų gatvėse“, – parašė laiške B. Netanyahu.
