Netanyahu: Izraelis neleis Iranui atnaujinti balistinių raketų programos

„Neleisime Iranui atkurti jo balistinių raketų pramonės ir, žinoma, neleisime jam atnaujinti branduolinės programos, kurią mes smarkiai sugriovėme“, – kalbėdamas parlamente pasakė B. Netanyahu.
„Jei būsime užpulti, pasekmės Iranui bus labai sunkios“, – sakė jis.
B. Netanyahu grasinimas pasigirdo praėjus keletui dienų po to, kai D. Trumpas po praėjusią savaitę Vašingtone įvykusio susitikimo su Izraelio premjeru pagrasino sunaikinti Irano branduolinę ir balistinių raketų programą.
Oficialūs Izraelio asmenys ir žiniasklaida pastaraisiais mėnesiais išreiškė susirūpinimą, kad Iranas vėl ima kurti balistinių raketų arsenalą, kuris buvo sunaikintas per birželį 12 dienų trukusį karą su Izraeliu.
D. Trumpas sakė, kad gali būti, jog Iranas „negražiai elgiasi“ ir ieško naujų branduolinių objektų, pakeisiančių tuos, kuriuos per tą patį konfliktą atakavo JAV, taip pat toliau kuria savo raketų atsargas.
„Tikiuosi, kad jie nebandys vėl kurti ginklų, nes jei taip bus, mums nebeliks kito pasirinkimo kaip tik tą ginklų arsenalą labai greitai sunaikinti“, – sakė D. Trumpas, pridurdamas, kad JAV atsakas „gali būti galingesnis nei praėjusį kartą“.
Tačiau D. Trumpas pareiškė manąs, kad Iranas vis dar yra suinteresuotas tartis su Vašingtonu dėl jo branduolinės ir raketų programų. Teheranas neigia siekiantis apsirūpinti branduoliniais ginklais.
Tuo tarpu B. Netanyahu sakė, kad Irane vykstantys protestai „labai išsiplėtė“.
„Labai tikėtina, kad sulaukėme lemiamo momento – momento, kai Irano tauta paims savo likimą į savo rankas“, – parlamente sakė jis.
Protestai Irane prasidėjo gruodžio 28 d., kai sostinės Teherano parduotuvių savininkai surengė streiką dėl aukštų kainų ir ekonominės stagnacijos.
Nuo tada jie išplito į kitus miestus, jų dalyviai dabar kelia ir politinius reikalavimus.
Sekmadienį B. Netanyahu pareiškė, kad Izraelis per vykstančias demonstracijas solidarizuojasi su Irano žmonėmis.
„Mes solidarizuojamės su Irano žmonėmis jų kovoje ir laisvės, nepriklausomybės ir teisingumo siekyje“, – kalbėdamas savaitiniame kabineto posėdyje sakė B. Netanyahu.
