Benjaminas Netanyahu: Izraelis įvykdė moralinę misiją grąžindamas paskutinį Gazoje laikytą įkaitą

2026-01-26 20:07
BNS inf.

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) pirmadienį pareiškė, kad jo vyriausybė įvykdė savo „moralinę ir etinę misiją“, grąžindama paskutinį Gazos Ruože laikytą įkaitą.

Benjaminas Netanyahu
Benjaminas Netanyahu / AFP nuotr.

Kariuomenė anksčiau pirmadienį pranešė, kad Rano Gvili (Rano Gvilio) palaikai buvo identifikuoti ir grąžinami į Izraelį.

„Įkaitų, įskaitant paskutinį mirusį įkaitą, grąžinimas vyko per dvejus intensyvių kovų metus ir simbolizuoja IDF (kariuomenės) ir Izraelio valstybės piliečių pažadą – niekada nieko nepalikti likimo valiai“, – teigiama kariuomenės pranešime.

„Izraelio vyriausybė įvykdė savo moralinę ir etinę misiją – pargabenti namo visus įkaitus – tiek gyvus, tiek žuvusius“, – Knesetui sakė B. Netanyahu.

Anksčiau premjeras tai pavadino „nepaprastu Izraelio valstybės pasiekimu“.

„Mes pažadėjome – ir aš pažadėjau – sugrąžinti visus. Sugrąžinome juos visus, iki pat paskutinio belaisvio", – pridūrė jis.

Izraelio policijos elitinio padalinio „Yassam“ puskarininkis R. Gvili žuvo per palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ 2023 metų spalio 7 dienos išpuolį prieš Izraelį, sukėlusį karą Gazos Ruože, o jo kūnas buvo išvežtas į Gazos Ruožą.

Izraelio pareigūnai 2024-ųjų sausį jo tėvams patvirtino, kad jaunas pareigūnas žuvo per išpuolį tą pačią dieną, o jo kūnas buvo išvežtas į Gazos Ruožą.

