Netanyahu: mes laimėsime karą, su kitų parama ar be jos

Kartu jis pareiškė žadantis Izraelio pergalę, net jei nesulauktų paramos iš kitų.
Penktadienį jo saugumo kabinetas paskelbė apie sprendimą išplėsti karą palestiniečių anklave ir perimti Gazos miesto kontrolę.
Šis sprendimas sukėlė pasipiktinimo bangą ir pačiame Izraelyje, ir visame pasaulyje.
Praėjus daugiau nei 22 mėnesiams po islamistų grupuotės „Hamas“ išpuolio 2023-iaisiais sukelto karo pradžios, šalyje tvyro nesutarimai tarp tų, kurie reikalauja nutraukti konfliktą ir susitarti dėl įkaitų išlaisvinimo, ir tų, kurie nori, kad palestiniečių kovotojai būtų nugalėti visiems laikams.
B. Netanyahu sakė, kad kariuomenei buvo duota žalia šviesa „išardyti“ du likusius „Hamas“ bastionus Gazos mieste ir toliau į pietus esančiame Mavasyje.
„Izraelis kontroliuoja apie 70–75 proc. Gazos, tai yra karinė kontrolė. Tačiau turime du likusius bastionus, gerai? Tai yra Gazos miestas ir centrinės stovyklos Mavasyje“, – sakė B. Netanyahu žurnalistams.
„Izraelio saugumo kabinetas, nurodė IDF (kariuomenei) išardyti du likusius „Hamas“ bastionus Gazos mieste ir centrinėse stovyklose“, – pridūrė jis.
„Mūsų tikslas – ne okupuoti Gazos (Ruožą), o įsteigti Ruože civilinę administraciją, nesusijusią nei su „Hamas“, nei su Palestiniečių autonomija“, – spaudos konferencijoje teigė premjeras.
„Mes nustatysime saugius koridorius, kuriais Gazos Ruože bus galima gabenti ir skirstyti pagalbą“, – sakė jis.
Izraelio ministras pirmininkas teigė, kad planas dėl Gazos miesto užėmimo yra „geriausias būdas užbaigti šį karą“.
„Tai yra geriausias būdas užbaigti šį karą ir geriausias būdas jį užbaigti greitai“, – sakė premjeras.
„Mes laimėsime“
Jis pridūrė, kad naujoji kariuomenės operacija Gazos Ruože bus vykdoma pagal „gana trumpą tvarkaraštį“.
„Nenoriu kalbėti apie tikslius tvarkaraščius, bet kalbame apie gana trumpą tvarkaraštį, nes norime užbaigti karą“, – sakė B. Netanyahu.
Paklaustas apie pastarosiomis dienomis suintensyvėjusią užsienio šalių vyriausybių kritiką, įskaitant ištikimos sąjungininkės Vokietijos, kuri paskelbė apie planus sustabdyti ginklų tiekimą, B. Netanyahu teigė, kad Izraelis yra pasirengęs veikti vienas, jei prireiktų.
„Mes laimėsime karą, su kitų parama ar be jos“, – sakė ministras pirmininkas.
Jis teigė, kad civiliams gyventojams bus suteikta galimybė evakuotis iš kovos zonų prieš operacijas ir bus įrengtas saugus koridorius, kuriuo jie galės palikti tas teritorijas.
„Pirmiausia sudarysime sąlygas civiliams gyventojams saugiai palikti kovos teritorijas ir patekti į nustatytas saugias zonas“, – sakė jis.
„Šiose saugiose zonose jiems bus suteikta pakankamai maisto, vandens ir medicininė priežiūra“, – pridūrė jis.
„Ir vėlgi, priešingai nei klaidingai teigiama, mūsų politika viso karo metu buvo užkirsti kelią humanitarinei krizei, o „Hamas“ politika – ją sukelti.“
