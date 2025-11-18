Emmanuelis Macronas: Europa atsisako būti JAV ir Kinijos technologijų įmonių vasale

Jis taip pasakė, turėdamas omenyje, kad Europos Sąjunga (ES) siekia pasivyti JAV ir Kiniją dirbtinio intelekto (DI) lenktynėse.
„Europa nenori būti didžiųjų verslininkų ar didelių sprendimų, teikiamų iš JAV ar Kinijos, klientė, mes aiškiai norime kurti savo sprendimus“, – Berlyno viršūnių susitikime sakė E. Macronas, pridurdamas, kad ši pozicija reiškia „atsisakymą būti vasale“.
E. Macronas kalbėjo Europos skaitmeninio suvereniteto aukščiausiojo lygio susitikime, kuriame dalyvavo technologijų lyderiai ir ministrai iš viso žemyno, įskaitant Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą (Frydrichą Mercą).
E. Macronas taip pat ragino imtis daugiau veiksmų siekiant skatinti Europos alternatyvas pasaulinėms technologijų gigantėms.
„Tvirtai tikiu, kad pirmenybė Europai turi tapti mūsų pagrindiniu principu, pradedant viešaisiais pirkimais“, – teigė jis.
„Nes žinote ką? Kinai turi išskirtinę Kinijos produkciją (...) o amerikiečiai pirmenybę yra labai linkę teikti amerikietiškai produkcijai“, – atkreipė dėmesį jis.
Jis teigė, kad reikia keisti ES požiūrį į šio sektoriaus teisės aktus.
„Pastaruosius kelerius metus pirmenybę teikėme savo vietos žaidėjų reguliavimui, – sakė E. Macronas. – Prieš reguliavimą turime diegti naujoves.“
Jis taip pat pabrėžė didesnės autonomijos technologijų sektoriuje svarbą Europai.
„Negalite savo ekonomikos stiprybės skirti „nuostabiajam septynetui“, – sakė jis, turėdamas omenyje Amerikos technologijų gigantus „Alphabet“, „Amazon“, „Apple“, „Meta“, „Microsoft“, „Nvidia“ ir „Tesla“.
„Dar daugiau, jūs negalite deleguoti viso savo demokratijos funkcionavimo (Nuostabiajam septynetui) (...) tai nepakeliama“, – tęsė jis, plojant delegatams.
