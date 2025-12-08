Internetas ūžia: keistas kariškio elgesys per Macrono kalbą sukėlė spėliones

Prieš pasitraukdamas iš scenos jis ėmė demonstruoti neįprastas veido išraiškas, o šis trumpas momentas virto tikru interneto fenomenu: filmukas per kelias dienas buvo peržiūrėtas daugiau kaip 12 milijonų kartų.
Keistas epizodas už prezidento nugaros
Kalbėdamas apie naują savanoriškos karinės tarnybos modelį, E. Macronas atrodė susitelkęs ir nė neatsigręžė į tai, kas vyksta jam už nugaros. Tuo metu vienas iš už jo stovėjusių karių elgėsi itin neramiai: judino lūpas, kinkavo galvą, dairėsi į šalis, o galiausiai kažką sušnabždėjo pats sau ir staiga pasitraukė iš rikiuotės.
Likusieji kariai akimirkai sutriko, tačiau greitai grįžo į rimtį, o prezidentas tęsė savo kalbą: „Krizės spartėja, grėsmės intensyvėja, todėl šiandien siūlau karinę nacionalinės tarnybos formą, kuri, nors ir nebus visuotinė, galės apimti visą kartą.“
12 milijonų peržiūrų ir komentarų lavina
Kai įrašas pasirodė platformoje „X“, iškart įsiplieskė diskusijos. Vieni šį epizodą apipynė politinėmis sąmokslo teorijomis, kiti ragino į situaciją žvelgti blaiviai.
Sąmokslo teorijų šalininkai pradėjo svarstyti apie tariamas užkoduotas žinutes.
„Prancūzija jau liepsnoja: riaušės, streikai, rekordai žemumose esantis pasitikėjimas, kalbos apie kariuomenės nepasitenkinimą. Ir dabar dar tai. Ar tai tylus pasipriešinimas? Nervų krizė? O gal pirmasis plyšys sistemoje?“ – rašė vienas internautas.
Kitas komentatorius teigė: „Kad ir kas tai buvo, tikrai ne atsitiktinumas. Visi pajuto, kad kažkas pasikeitė.“
Buvo ir svarstančių, ar čia neprasiveržė savotiška protesto forma: „Visi dabar klausia to paties: Stresas? Protestas? Nervinis lūžis? Ar visa tai buvo nerašytas signalas visai šaliai? Viena aišku: Prancūzija verda.“
O gal viskas kur kas paprasčiau?
Didelė dalis internautų reagavo su humoru.
Štai vienas jų pareiškė: „Čia tas žvilgsnis, kai supranti, kad labai labai reikia rasti tualetą.“
Kiti pastebėjo, kad karys galėjo jausti panikos priepuolio simptomus.
„Jis akivaizdžiai jautėsi, lyg tuoj nualps. Kas tai yra patyręs, puikiai supranta“, – rašė vienas komentatorius.
Dar vienas vartotojas tiesiai šviesiai atkirto: „Jis atrodo taip, lyg tuoj apsivems arba praras sąmonę. Nežinau, iš kur atsirado visos tos teorijos.“
Kas iš tiesų nutiko, kol kas nėra oficialiai patvirtinta, tačiau akivaizdu – kelių sekundžių epizodas pakurstė tiek fantazijų, kiek kai kurie politiniai įvykiai nesukelia per ištisus metus.
