Emmanuelis Macronas: Prancūzija dislokuos tris naikintuvus, kurie padės saugoti Lenkijos oro erdvę

„Po Rusijos dronų įsiveržimo į Lenkiją nusprendžiau dislokuoti tris „Rafale“ naikintuvus, kad kartu su mūsų NATO sąjungininkais padėtume apsaugoti Lenkijos oro erdvę ir rytinį Europos flangą“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė E. Macronas.
„Vakar šį įsipareigojimą daviau Lenkijos ministrui pirmininkui, – pareiškė jis. – Šį klausimą taip pat aptariau su NATO generaliniu sekretoriumi ir Jungtinės Karalystės ministru pirmininku, kuris taip pat dalyvauja saugant rytinį flangą.“
Nepasiduosime didėjančiam Rusijos bauginimui“, – pridūrė prancūzų prezidentas.
Tačiau E. Macronas nepateikė išsamesnės informacijos šiuo klausimu.
Apie dislokavimą paskelbta kitą dieną po to, kai Rusijos bepiločiai orlaiviai pažeidė Lenkijos oro erdvę.
Pasak Lenkijos pareigūnų, niekas nenukentėjo per 19 Lenkijos oro erdvės pažeidimų trečiadienio naktį. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad Varšuvai ir jos sąjungininkėms pakėlus naikintuvus buvo numušti mažiausiai trys dronai. Vėliau pranešta, kad buvo surastos 16 dronų nuolaužos.
Varšuva incidentą vadina didelio masto provokacija, nukreipta prieš Lenkiją.
