 Emmanuelis Macronas: Rusijos energetikos sektoriui bus daromas didžiausias spaudimas

Emmanuelis Macronas: Rusijos energetikos sektoriui bus daromas didžiausias spaudimas

2025-12-01 21:17
BNS inf.

 Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) pirmadienį pareiškė, kad ateinančiomis savaitėmis Rusijos energetikos sektoriui bus daromas didžiausias spaudimas nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios.

Emmanuelis Macronas
Emmanuelis Macronas / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Spaudimas naftos ir dujų bendrovėms bei naftos ir dujų pramonei Rusijoje ateinančiomis savaitėmis bus didžiausias nuo karo pradžios, ir manau, kad tai pakeis žaidimo taisykles“, – po derybų su Ukrainos lyderiu Paryžiuje sakė E. Macronas, pridurdamas, kad „spaudimas Rusijos ekonomikai akivaizdžiai padidės.

Šiame straipsnyje:
Emmanuelis Macronas
Rusijos energetikos sektorius
naftos bendrovės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų