EP priėmė apribojimus dėl plastiko granulių taršos

Nustatomos naujos taisyklės, pagal kurias tvarkymo ir transportavimo įmonės bus atsakingos už taršą lęšio dydžio granulėmis, iš kurių gaminami įvairūs gaminiai – nuo automobilių bamperių iki salotų dubenėlių.
Pasiūlymas buvo patvirtintas be balsavimo po to, kai anksčiau šią savaitę jį didele balsų dauguma palaikė parlamento Aplinkosaugos komitetas.
Iš iškastinio kuro pagamintos plastikinės granulės dažnai patenka į aplinką, užteršdamos paplūdimius ir vandenynus.
Europos Komisijos (EK) duomenimis, per metus dėl netinkamo elgesio su granulių kroviniais 27 valstybių bloke į gamtą patenka iki 180 tūkst. tonų granulių – 20 sunkvežimių krovinių per dieną.
Transporto įmonės turės veikti greitai, kad praneštų apie granulių išsipylimą, jį užkardytų ir prireikus sutvarkytų aplinką. Be to, jos turės per 30 dienų pateikti į aplinką patekusio mikroplastiko kiekio įvertinimą.
„Šios taisyklės reiškia, kad jos nebegalės sakyti: „Tai ne mes“, – sakė socialistų įstatymų leidėjas Cesaras Luena (Sesaras Luena), kuris prisidėjo prie teisės akto rengimo.
„Mes reikalaujame, kad jos būtų atsakingos – jos turi įspėti institucijas“, – tvirtino jis.
Sausumos krovinių vežimo įmonės turės per dvejus metus prisitaikyti prie reikalavimų, o jūrų krovinių vežimo įmonės – per trejus metus, nors kai kurios ES šalys siekė, kad naujasis teisės aktas joms nebūtų taikomas.
Pagal taisykles krovinių gabenimo įmonės turės užtikrinti tinkamos kokybės pakuotes ir aiškiai žymėti, kad krovinyje yra mikroplastiko.
Taisyklės bus taikomos visoms įmonėms, kurios per metus ES teritorijoje perveža daugiau kaip penkias tonas mikroplastiko, nepriklausomai nuo to, ar pačios įmonės yra iš Europos, ar ne.
Visos įmonės, dalyvaujančios granulių gamyboje, transportavime ar perdirbime, turės atlikti rizikos vertinimą, kad būtų išvengta taršos, o jai įvykus – išvalyti išsipylusias granules.
