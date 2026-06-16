ES ir JK liepos 22 d. Briuselyje surengs viršūnių susitikimą

Aukščiausi ES pareigūnai Antonio Costa ir Ursula von der Leyen paskelbė šią datą po susitikimo su britų ministru pirmininku Keiru Starmeriu Prancūzijoje vykstančio Didžiojo septyneto (G7) susibūrimo paraštėse.
„Glaudus ES ir JK bendradarbiavimas yra būtinas mūsų bendram Europos saugumui, atsparumui ir klestėjimui“, – pranešime teigė A. Costa.
„Glaudžiai bendradarbiaujame, kad mūsų artėjantis antrasis aukščiausiojo lygio susitikimas Briuselyje liepos 22 d. būtų sėkmingas“, – pridūrė jis.
K. Starmeris patvirtino informaciją apie susitikimą su dviem aukščiausiais ES pareigūnais ir nurodė, kad jo vyriausybė „tesi duotą pažadą atnaujinti mūsų santykius“.
K. Starmeris nuo atėjimo į valdžią 2024 m. siekia praeityje palikti nesantaiką, kurią sukėlė 2016 m. JK vykęs balsavimas dėl išstojimo iš bloko.
Abi pusės tikisi susitikime pristatyti kelis susitarimus, visų pirma dėl maisto ir gyvūnų saugos standartų, jaunimo judumo schemos ir taršos leidimų sistemų susiejimo. Tačiau diskusijos dėl kai kurių klausimų buvo sudėtingos.
Viršūnių susitikimas rengiamas tuo metu, kai K. Starmerio laukia neaiški ateitis, nes britų premjerui gali tekti kovoti dėl vadovo posto, jei artimiausiomis dienomis į parlamentą bus išrinktas pagrindinis varžovas Andy Burnhamas.
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