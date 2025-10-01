ES ir Trumpas įvedė naujas sankcijas Rusijai

D. Trumpas ilgus mėnesius atidėliojo sankcijų Rusijai įvedimą, tačiau jo kantrybė išblėso po to, kai žlugo naujo aukščiausiojo lygio susitikimo su Vladimiru Putinu Budapešte planai.
„Kiekvieną kartą, kai kalbuosi su Vladimiru, pokalbiai būna geri, o paskui jie niekur nenuveda“, – atsakydamas į naujienų agentūros AFP žurnalisto klausimą Ovaliajame kabinete teigė D. Trumpas.
Tačiau D. Trumpas pridūrė, kad tikisi, jog „didžiulės sankcijos“ Rusijos naftos milžinėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ bus trumpalaikės.
„Tikimės, kad karas bus išspręstas“, – sakė jis šalia NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte (Marko Riutės).
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) trečiadienį vakare pareiškė, kad Jungtinės Valstijos vis dar nori susitikti su rusais, nepaisant sankcijų.
„Mes visada būsime suinteresuoti bendradarbiauti, jei yra galimybė pasiekti taiką“, – žurnalistams sakė M. Rubio.
Atskirai ES susitarė dėl naujų priemonių, kuriomis siekiama apriboti Maskvos pajamas iš naftos ir dujų dėl karo, pranešė šiuo metu blokui pirmininkaujančios Danijos atstovas spaudai.
Šiuo paketu – 19-uoju nuo rusų invazijos 2022 metais – ES siekia išlaikyti spaudimą Rusijai, atsižvelgiant į silpnėjančias D. Trumpo pastangų susitarti dėl taikos perspektyvas ir Rusijos puolimo eskalavimą.
Ukrainos ambasadorė Jungtinėse Valstijose pasveikino sankcijas.
„Šis sprendimas visiškai atitinka nuoseklią Ukrainos poziciją, kad taika gali būti pasiekta tik jėga ir darant maksimalų spaudimą agresoriui, naudojant visas turimas tarptautines priemones“, – sakoma ambasadorės Olhos Stefanišynos pareiškime.
Sankcijos buvo paskelbtos netrukus po to, kai per naujausią Rusijos nakties ataką prieš Ukrainą žuvo septyni žmonės, įskaitant du vaikus, ir buvo apšaudytas vaikų darželis.
„Nesėdo prie derybų stalo sąžiningai ir atvirai“
JAV sankcijos rodo reikšmingą veiksmų prieš Rusiją sugriežtinimą ir atspindi didėjantį D. Trumpo nusivylimą, kad jam nepavyksta įtikinti V. Putino nutraukti karą, nors, kaip jis pats teigia, su Kremliaus vadovu jį sieja asmeniniai ryšiai.
Sankcijos apima viso „Rosneft“ ir „Lukoil“ turto Jungtinėse Valstijose įšaldymą ir draudimą visoms JAV bendrovėms vykdyti bet kokią veiklą su šiomis dviem Rusijos naftos milžinėmis.
„Atsižvelgdamas į prezidento Putino atsisakymą nutraukti šį beprasmį karą, Iždo departamentas skiria sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms, kurios finansuoja Kremliaus karo mašiną“, – sakoma JAV Iždo departamento sekretoriaus Scotto Bessento (Skoto Besento) pareiškime.
Vėliau S. Bessentas televizijos „Fox Business“ laidai „Kudlow“ teigė, kad tai „viena didžiausių sankcijų, kurias esame taikę Rusijos Federacijai.
„Prezidentas Putinas nesėdo prie derybų stalo sąžiningai ir atvirai, kaip mes tikėjomės“, – sakė S. Bessentas ir pridūrė, kad D. Trumpas buvo „nusivylęs tuo, kokioje padėtyje esame šiose derybose“.
Šią savaitę D. Trumpas sustabdė planus surengti derybas su V. Putinu Budapešte, teigdamas, kad nenori, jog susitikimas būtų iššvaistytas veltui.
Kremlius, atrodo, paliko atviras duris aukščiausiojo lygio susitikimui, prieš žinias apie sankcijas trečiadienį sakydamas, kad pasirengimas vis dar vyksta.
„Niekas nenori gaišti laiko – nei prezidentas Trumpas, nei prezidentas Putinas“, – žurnalistams teigė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.