ES įstatymų leidėjas iš Vokietijos imasi teisinių veiksmų prieš Vengrijos premjerą

Danielis Freundas trečiadienį pranešė, kad su Berlyne įsikūrusios ne pelno siekiančios žmogaus teisių organizacijos „Society of Civil Rights“ (GFF) parama pateikė baudžiamąjį skundą prieš V. Orbáną. Ieškinys buvo pateiktas Krefeldo, esančio Vokietijos vakaruose, prokuratūrai.
D. Freundas, kuris Europos Parlamente (EP) atstovauja Vokietijos Žaliųjų partijai, pareiškė, kad praėjusiais metais programišiai nesėkmingai bandė jo įrenginiuose įdiegti šnipinėjimo programinę įrangą. Teigiama, kad ataka buvo įvykdyta pasitelkiant tiekėjo „Candiru“ programinę įrangą, kuria naudojasi ir Vengrijos valdžios institucijos.
Pranešama, kad D. Freundas gavo elektroninį laišką su netikra užklausa. Viskas, ką reikia padaryti, kad programinė įranga būtų įdiegta, yra paspausti suklastotą nuorodą.
„Pasak ES Parlamento IT ekspertų, Vengrijos vyriausybė gali būti atsakinga už prieš mane nukreiptą slapto pasiklausymo ataką“, – tvirtino D. Freundas. Jis pridūrė, kad V. Orbánas esą „nekenčia demokratijos ir teisinės valstybės“, ir kartu nurodė, kad „jei įtarimai būtų patvirtinti, tai būtų pasibaisėtinas išpuolis prieš Europos Parlamentą“.
Šis įstatymų leidėjas yra Vengrijos lyderio oponentas, kuris kritikuoja korupciją šioje šalyje. D. Freundas ir GFF pažymėjo, kad baudžiamojo skundo tikslas yra išaiškinti ir užkirsti kelią atakoms, kurioms pasitelkiama šnipinėjimo programinė įranga.
„Jos smarkiai pažeidžia nukentėjusiųjų privatumą. Be to, jos pažeidžia pagrindinius IT įstatymus ir telekomunikacijų slaptumą“, – teigė D. Freundas ir GFF.
Naujausi komentarai