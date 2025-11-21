ES oficialiai nesupažindinta su JAV planu Ukrainai

„Europos Sąjungai oficialiai nebuvo pranešta apie jokius planus“, – prieš viršūnių susitikimą Johanesburge surengtoje spaudos konferencijoje sakė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa.
„Paviešintas 28 punktų planas. Padėtį aptarsime tiek su Europos vadovais, tiek su vadovais čia, G-20 susitikimo kuluaruose. Aš taip pat kreipsiuosi į prezidentą (Volodymyrą) Zelenskį, kad aptartume šį klausimą“, – sakė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nedelsdamas telefonu kalbėsis su svarbiausiomis sąjungininkėmis Europoje apie JAV planą užbaigti karą su Rusija, penktadienį sakė aukštas prezidentūros pareigūnas Kyjive ir šaltinis vyriausybėje Londone.
Per šiandien planuojamą pokalbį V. Zelenskis aptars JAV planą su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, Didžiosios Britanijos ministru pirmininku Keiru Starmeriu ir Vokietijos kancleru Friedrichu Merzu.
Europa ir Kyjivas turi reaguoti į karo užbaigimo planą, kurį JAV nusiuntė Ukrainai ir kuris, regis, išpildo daugelį Maskvos maksimalistinių reikalavimų.