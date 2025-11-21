Kallas: pasiūlymais dėl Ukrainos Rusija siekia vilkinti JAV sankcijas

„Šiandien turėjo būti ta diena, kai įsigalioja JAV sankcijos Rusijai. Tikiuosi, kad šiandien nebus priimtas sprendimas jas atidėti, nes tai būtų būtent tai, ko nori Rusija“, – sakė ES užsienio politikos vadovė.
„Rusija taip nori, kad atidėtume diskusijas dėl reparacijų paskolos, jog įšaldyti aktyvai nebūtų naudojami Ukrainos naudai“, – žurnalistams sakė K. Kallas.
„Turime būti labai tvirti ir nepakliūti į šias dvi pinkles“, – pabrėžė ji.
Kyjivą ir jo rėmėjus Europoje išmušė iš vėžių JAV pasiūlytas planas karui Ukrainoje užbaigti, kuris atrodo labai palankus Rusijai ir reikalauja daugybės nuolaidų iš karo nuniokotos šalies.
Europos lyderiai išreiškė palaikymą Ukrainai ir pažymėjo, kad agresorės užpulta šalis turi visapusiškai dalyvauti taikos plano rengime.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį paskelbė sankcijas Rusijos naftos milžinėms „Lukoil“ ir „Rosneft“, kurios turi įsigalioti penktadienį.
Šie jo veiksmai – retas ir kol kas rimčiausias D. Trumpo bandymas daryti spaudimą Maskvai dėl karo Ukrainoje – jau privertė didžiuosius Rusijos naftos pirkėjus ieškoti alternatyvių tiekėjų.
Be to, JAV pasiūlymai karui Ukrainoje užbaigti išvydo dienos šviesą tuo metu, kai ES svarsto, ar dalį įšaldyto Rusijos centrinio banko turto būtų galima panaudoti naujai 140 mlrd. eurų paskolai Kyjivui finansuoti.
Šį pasiūlymą iki šiol stabdo Belgija, kurioje laikoma didžioji dalis turto, nuogąstaujanti, kad dėl to gali sulaukti teisinių pasekmių iš Maskvos pusės.
Anksčiau planuota, kad kelių užtikrinti svarbų finansavimo srautą Ukrainai ES lyderiai ieškos gruodžio mėn. vyksiančiame viršūnių susitikime.