Ukrainos ambasadorė JAV atmeta teritorijų perleidimo galimybę

„Ukrainos teritorinis vientisumas ir Ukrainos sienų keitimas nėra temos, apie kurias turėtų būti kalbama“, – sakė diplomatė diskusijoje Vašingtone. Kyjivas, anot jos, ir toliau laikosi pozicijos, kad Rusijos ir Ukrainos karas turėtų būti sustabdytas ties dabartine fronto linija.
Žiniasklaidos paskelbtas plano tekstas numato Ukrainos karių išvedimą iš iki šiol jų kontroliuojamų Luhansko ir Donecko sričių dalių. Be to, Vašingtonas faktiškai pripažintų, kad dar 2014 m. okupuotas Krymas bei Donecko ir Luhansko sritys priklauso Rusijai.
O. Stafanišyna 28 punktų planą pavadino „rusišku“.
„Galime kalbėti apie kiekvieną punktą, bet jei vertinti rimtai, tai neturi didelės prasmės“, – šypsodamasi sakė diplomatė.
Ir specialiajame JT Saugumo Tarybos posėdyje Niujorke Kyjivas pabrėžė savo poziciją teritorijų klausimu.
„Niekada – nei oficialiai, nei kaip nors kitaip – nepripažinsime rusiškomis laikinai Rusijos Federacijos okupuotų Ukrainos teritorijų. Neparduodame savo šalies“, – akcentavo Ukrainos nuolatinio atstovo JT pavaduotoja Chrystyna Hajovyšin. Diplomatė atmetė ir bet kokius gynybinių pajėgumų ribojimus, kaip plane siūloma aukščiausia karių skaičius riba.
Ch. Hajovyšin taip pat kritikavo draudimą Ukrainai jungtis prie NATO.
„Ukraina netoleruos savo suverenumo pažeidimų, įskaitant savo suverenios teisės pačiai spręsti, prie kokių aljansų jungtis“, – tęsė diplomatė. Kartu ji priminė, kad planai dėl karo užbaigimo neturėtų būti rengiami be pačios Ukrainos.
Ukraina jau pusketvirtų metų priešinasi Rusijos agresijai.