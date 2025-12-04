 ES pradėjo antimonopolinį tyrimą „Meta“ atžvilgiu

2025-12-04 12:28
BNS inf.

Europos Sąjunga (ES) ketvirtadienį pranešė pradėjusi antimonopolinį tyrimą, siekdama išsiaiškinti, ar „Meta“ pažeidžia bloko konkurencijos taisykles diegdama dirbtinio intelekto (DI) funkcijas savo „WhatsApp“ programėlėje.

ES pradėjo antimonopolinį tyrimą „Meta“ atžvilgiu / Scanpix nuotr.

Europos Komisija (EK) pareiškime pareiškė esanti susirūpinusi, kad naujai paskelbta „Meta“ „politika gali užkirsti kelią trečiųjų šalių dirbtinio intelekto teikėjams siūlyti savo paslaugas per „WhatsApp“.

