ES pratęsė ekonomines sankcijas Rusijai

„Atsižvelgdama į besitęsiančius Rusijos Federacijos veiksmus, destabilizuojančius padėtį Ukrainoje, Taryba šiandien atnaujino ES ribojamąsias priemones dar 6 mėnesiams, iki 2026 m. liepos 31 d.“, – rašoma paskelbtame pranešime.
Pažymima, kad šios ekonominės sankcijos pirmą kartą buvo įvestos 2014 m., o nuo 2022 m. vasario buvo gerokai išplėstos, reaguojant į nepagrįstą ir neteisėtą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą.
Jas šiuo metu sudaro platus sektorinių priemonių spektras, įskaitant ribojimus tokiose srityse, kaip prekyba, finansai, energetika, technologijos, dvejopo naudojimo prekės, pramonė, transportas ir prabangos prekės.
Jos taip pat apima draudimą importuoti arba gabenti jūra žalią naftą ir tam tikrus naftos produktus iš Rusijos į ES, keleto Rusijos bankų pašalinimą iš SWIFT sistemos ir kelių Kremliaus remiamų dezinformaciją skleidžiančių žiniasklaidos priemonių transliacijų ir leidimų sustabdymą bloke. Be to, konkrečios priemonės leidžia ES kovoti su bandymais apeiti sankcijas.
„Kol neteisėti Rusijos Federacijos veiksmai toliau pažeidžia pagrindines tarptautinės teisės taisykles, įskaitant, visų pirma, draudimą naudoti jėgą, tikslinga palikti galioti visas ES įvestas priemones ir, prireikus, imtis papildomų priemonių“, – teigiama pranešime.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, ES, reaguodama į veiksmus, kenkiančius arba keliančius grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, 2014 m. kovo 17 d., prasidėjus Rusijos Federacijos agresijai prieš Ukrainą, įvedė ribojamąsias priemones.
Nuo to laiko ES Taryba pratęsia šias sankcijas kas šešis mėnesius. Jos numato kelionių ribojimus, turto įšaldymą ir draudimą suteikti į sankcijų sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams prieigą prie lėšų ar kitokių ekonominių išteklių.
Ribojamosios priemonės, kurias ES pritaikė reaguodama į krizę Ukrainoje, taip pat apima ekonomines sankcijas, nukreiptas prieš konkrečius Rusijos ekonomikos sektorius, bei ribojamąsias priemones, kuriomis reaguojama į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio okupaciją.
