 Kaja Kallas pasirengusi pasiūlyti naujų sankcijų Iranui

Kaja Kallas pasirengusi pasiūlyti naujų sankcijų Iranui

2026-01-12 07:16
Jūras Barauskas (DPA)

ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad yra pasirengusi pasiūlyti įvesti Iranui naujas sankcijas, kurios būtų taikomos už, jos pačios žodžiais tariant, žiaurias represijas protestuotojų atžvilgiu.

Kaja Kallas
Kaja Kallas / Scanpix nuotr.

„ES jau taiko griežtas sankcijas Iranui – tiems, kurie atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus, branduolinio ginklo platinimo veiklą ir Teherano paramą Rusijos karui Ukrainoje“, – sekmadienį paskelbtame interviu Vokietijos dienraščiui „Die Welt“ sakė K. Kallas.

„Reaguodama į režimo vykdomas žiaurias represijas prieš protestuotojus, esu pasirengusi pasiūlyti papildomų sankcijų,“, – pridūrė ji.

Remiantis naujienų agentūros „dpa“ turima informacija, iš pradžių dėmesys greičiausiai bus skiriamas baudžiamojo pobūdžio priemonėms, skirtoms asmenims, atsakingiems už smurtą prieš protestuotojus, galbūt įskaitant ir vyriausybės ministrus. Tai galėtų būti draudimai keliauti po Europos Sąjungą ir turto įšaldymas.

K. Kallas sakė, kad iraniečiais rizikuoja viskuo, kad jų balsas būtų išgirstas, ir kad režimas nuo seno garsėja tuo, jog mėgsta smurtu malšinti protestus, pridurdama, kad saugumo pajėgų atsakas į demonstracijas ir šį kartą yra brutalus.

Šiame straipsnyje:
Iranas
neramumai
Europos Sąjunga
Kaja Kallas
sankcijos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų