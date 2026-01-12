Trumpas: vykstant kruvinoms represijoms prieš protestuotojus, Iranas paprašė derybų

Sekmadienį kalbėdamas prezidento lėktuve „Air Force One“, D. Trumpas žurnalistams sakė, kad išvakarėse jam paskambino Irano vadovybė ir pasiūlė „derėtis“. Jis pridūrė, kad gali būti surengtas susitikimas su Irano atstovais, tačiau sakė, kad, turint omenyje šalyje vykstančius protestus, JAV gali tekti imtis veiksmų dar iki to.
„Manau, jie pavargo būti talžomi Jungtinių Valstijų“, – pridūrė jis, omenyje greičiausiai turėdamas praėjusių metų Izraelio smūgius Irano branduolinei programai, kuriuos suduodant dalyvavo ir JAV karinės pajėgos.
D. Trumpas nepatikslino, kokios temos būtų aptariamos derybose. Praėjusiais metais Teheranas su JAV specialiuoju pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu vedė netiesiogines derybas dėl nesutarimų objektu esančios islamo respublikos branduolinės programos.
Atsižvelgdamas į beveik visišką Irano vyriausybės interneto blokadą, D. Trumpas taip pat pasiūlė, kad JAV galėtų padėti protestuotojams prisijungti prie palydovinio interneto.
Paklaustas, ar jis leistų Iranui naudotis „Starlink“ – palydovinio interneto paslauga, kurią teikia technologijų milijardieriaus Elono Musko kompanija „SpaceX“, – D. Trumpas atsakė, kad šis klausimas yra svarstomas ir JAV bandys atkurti interneto prieigą, jei tai bus įmanoma.
Jis pridūrė, kad vėliau sekmadienį planuoja paskambinti E. Muskui.
D. Trumpas ne kartą įspėjo Teheraną dėl protestuotojų atžvilgiu taikomų represijų, o neseniai vienoje tinklalaidėje pasakė, kad „mes jiems smogsime labai stipriai“, jei jie „pradės žudyti žmones, kaip tai darė praeityje“.
JAV įsikūrusios Žmogaus teisių aktyvistų naujienų agentūros duomenimis, per pastarąsias 15 dienų masinių protestų Irane metu žuvo mažiausiai 544 žmonės.
Naujausi komentarai