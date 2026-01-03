ES ragina Venesueloje elgtis santūriai ir gerbti tarptautinę teisę

„ES ne kartą pareiškė, kad N. Maduro neturi teisėtumo, ir gynė taikų pereinamąjį laikotarpį“ Venesueloje, po pokalbio su savo kolega iš JAV Marco Rubio (Marko Rubijumi) parašė bloko vyriausioji diplomatė Kaja Kallas (Kaja Kalas) socialiniame tinkle „X“.
„Bet kokiomis aplinkybėmis turi būti laikomasi tarptautinės teisės principų ir JT chartijos. Raginame laikytis santūrumo“, – rašė ji.
K. Kallas teigė, kad ES atidžiai stebi greitai besikeičiančią padėtį ir kad ji kalbėjosi su bloko pasiuntiniu Venesueloje, o ES piliečių saugumas yra „mūsų svarbiausias prioritetas“.
ES nepripažino ginčijamų 2024 metų rinkimų, kurie N. Maduro suteikė trečią kadenciją valdžioje, rezultatų ir skyrė sankcijas dešimtims Venesuelos pareigūnų už tai, kad jie kenkia demokratijai šalyje.
Tačiau 27 šalių blokas oficialiai nepripažino opozicijos kandidato Edmundo Gonzalez Urrutia (Edmundo Gonsaleso Urrutijos) teisėtu Venesuelos vadovu, kaip tai padarė Jungtinės Valstijos.
E. G. Urrutia paskutinę minutę kandidatavo vietoj opozicijos lyderės Marios Corinos Machado (Marijos Korinos Mačado), kuriai buvo uždrausta dalyvauti praėjusių metų rinkimuose.
Po balsavimo E. G. Urrutia pabėgo iš Venesuelos į Madridą, kuris pasisiūlė tarpininkauti šeštadienį sulaikius N. Maduro.
