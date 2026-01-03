Trumpas: Maduro sugautas ir išskraidintas iš Venesuelos

„Jungtinės Amerikos Valstijos sėkmingai įvykdė plataus masto smūgį Venesuelai ir jos lyderiui, prezidentui Nicolas Maduro, kuris kartu su žmona buvo suimtas ir išskraidintas iš šalies“, – sakė D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“.
„Ši operacija buvo vykdoma kartu su JAV teisėsauga“, – pridūrė jis.
D. Trumpas sakė, kad 11 val. ryto vietos (18 val. Lietuvos laiku) savo rezidencijoje „Mar-a-Lago“ Floridoje surengs spaudos konferenciją.
Prezidentas trumpame interviu telefonu laikraščiui „The New York Times“ pasidžiaugė operacija.
„Daug gero planavimo, daug puikių, puikių karių ir puikių žmonių“, – laikraštis citavo D. Trumpą.
Stulbinantis D. Trumpo pareiškimas paskelbtas po kelis mėnesius nuolat didėjančio JAV karinio ir ekonominio spaudimo kairiųjų pažiūrų lyderiui N. Maduro ir nuo naftos eksporto priklausomai jo šalies ekonomikai.
JAV prezidentas gruodį sakė, kad „būtų protinga, jei (N. Maduro)“ atsistatydintų, taip pat yra sakęs, kad Venesuelos lyderio dienos suskaičiuotos.
D. Trumpo pareiškimas apie N. Maduro nuvertimą pasirodė praėjus dviem dienoms po to, kai N. Maduro pabandė užmegzti ryšį su D. Trumpu, siūlydamas bendradarbiauti kovojant su prekyba narkotikais ir nelegalia migracija.
D. Trumpas savo kampaniją prieš Venesuelą grindė skirtingais argumentais, įskaitant teiginį, kad ši šalis yra pagrindinė narkotikų eksportuotoja į Jungtines Valstijas ir kad Venesuela užgrobė JAV naftos interesus.
Respublikonų lyderis tiesiogiai neragino nušalinti N. Maduro, tačiau JAV vyriausybė kartu su daugeliu Europos valstybių nepripažįsta Venesuelos lyderio teisėtumo.
Karibų jūros regione dislokuotas didžiulis karinis laivynas ir oro pajėgos, įskaitant lėktuvnešį „USS Gerald R. Ford“ ir kitus karo laivus.
JAV pajėgos, vykdydamos Venesuelos naftos blokadą, jūroje užgrobė du tanklaivius, o per antskrydžius iš oro, kuriais siekiama sunaikinti nedidelius laivus, kaltinamus prekyba narkotikais, žuvo daugiau kaip 100 žmonių.
Pirmadienį D. Trumpas žurnalistams sakė, kad Jungtinės Valstijos smogė ir sunaikino įtariamų Venesuelos valčių, gabenančių narkotikus, prieplauką, ir tai buvo pirmasis žinomas kampanijos smūgis Venesuelos teritorijoje.
(be temos)