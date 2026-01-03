Trumpas sako tiesiogiai stebėjęs, kaip buvo sulaikytas Maduro

„Aš tai stebėjau, tiesiogine prasme, tarsi žiūrėčiau televizijos šou. Ir jei būtumėte matę tą greitį, tą smurtą“, – sakė D. Trumpas telefonu duotame interviu televizijai „Fox News“.
„Mes stebėjome kiekvieną aspektą“, – pasakojo jis.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad Venesuelos lyderis buvo išvežtas iš itin saugomos „tvirtovės“, ir pridūrė, kad per šią operaciją nežuvo nė vienas amerikietis.
„Jis buvo tvirtovėje“, – sakė D. Trumpas „Fox News“.
„Žinote, tai, kad niekas nežuvo, buvo nuostabu“, – sakė JAV prezidentas ir pridūrė, kad „pora vaikinų buvo sužeisti, bet jie grįžo ir, manoma, yra gana geros būklės“.
D. Trumpas taip pat patikino, kad niekam neleis „perimti to, ką darė“ N. Maduro.
„Mes labai aktyviai dalyvausime šiame procese. Ir norime suteikti laisvę žmonėms“, – sakė D. Trumpas televizijai „Fox News“ ir pridūrė, kad drąsus JAV specialiųjų pajėgų reidas parodė, kad Vašingtonas „nesileis stumdomas“.
JAV prezidentas taip pat pareiškė, kad N. Maduro ir jo žmona buvo sraigtasparniu nuskraidinti į laivą ir bus „pristatyti“ į Niujorką, kur jiems bus pareikšti federaliniai kaltinimai.
„Jie yra laive, bet bus pristatyti į Niujorką. Jie buvo išskraidinti sraigtasparniais“, – sakė D. Trumpas televizijai „Fox News“.
