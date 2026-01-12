ES siūlo Kinijai alternatyvą dideliems elektromobilių muitams

Už ES prekybos politiką atsakinga Europos Komisija dokumente nurodė, kad Kinijos elektromobilių gamintojai gali pasiūlyti kainų įsipareigojimus – nustatyti minimalias importo kainas tiekėjams, siekiant kompensuoti subsidijas. Tai pakeistų muitus.
Užpernai ES įvedė iki 35,3 proc. muitus iš Kinijos importuojamiems elektromobiliams po to, kai antisubsidijų tyrimas parodė, jog Pekino valstybinė parama kenkia Europos automobilių gamintojams.
Tačiau dokumente teigiama, kad bet koks „pasiūlymas turi būti tinkamas, kad būtų pašalintas žalingas subsidijų poveikis ir užtikrintas lygiavertis muitams poveikis“.
Kinijos prekybos ministerija šį žingsnį įvertino palankiai, pažymėdama, jog „tokia pažanga visiškai atspindi dialogo dvasią ir Kinijos bei ES konsultacijų rezultatus“.
