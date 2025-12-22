Kinija įves didelius muitus ES pieno produktams

Tai yra dar vienas smūgis prekybos ginče, kuris apima tiek maisto produktus, tiek elektrines transporto priemones.
Muitai, kurių dydis svyruoja nuo 21,9 proc. iki 42,7 proc., įsigalios antradienį.
Jie taikomi įvairioms prekėms, įskaitant šviežią ir perdirbtą sūrį, varškę, pelėsinį sūrį ir kai kuriuos pieno bei grietinėlės produktus, sakoma kinų prekybos ministerijos pranešime.
Pareigūnai antisubsidijų tyrimą pradėjo 2024 metų rugpjūčio mėnesį, gavę Kinijos pieno gamintojų asociacijos prašymą. Tyrimas bus baigtas vasarį.
Kinijos prekybos ministerija pirmadienį pareiškė, kad preliminarios išvados rodo ryšį tarp ES subsidijų ir žalos Kinijos pieno pramonei.
Muitai ES pieno produktams nustatyti praėjus savaitei po to, kai Pekinas pareiškė, kad penkerius metus taikys antidempingo mokesčius europietiškai kiaulienai.
Šie muitai pradėti taikyti gruodžio 17 dieną ir svyruoja nuo 4,9 proc. iki 19,8 procento. Šie mokesčiai yra mažesni nei rugsėjį įvesti laikinieji muitai, kurie svyravo nuo 15,6 iki 62,4 proc., tačiau naujieji tarifai bus taikomi penkerius metus.
Kinija šių priemonių ėmėsi Briuseliui pradėjus tyrimą dėl dosnių Pekino subsidijų elektromobilių pramonei. Briuselis sako, kad tai neteisinga konkurentų Europoje atžvilgiu.
