Kinija įveda naujus muitus

Kinijos prekybos ministerijos pranešime sprendimas paaiškintas tuo, kad perteklinis jautienos importas kenkia Kinijos gamintojams.
Papildomas muitas bus taikomas šviežiai, šaldytai, su kaulais ir be kaulų jautienai.
Trejiems metams įvedamus mokesčius ministerija apibūdino kaip „apsaugos priemones“ ir teigė, kad jie bus palaipsniui mažinami.
Brazilijai nustatyta 1,1 mln. tonų, Argentinai – maždaug perpus mažesnė, Australijai – apie 200 tūkst. tonų, JAV – 164 tūkst. tonų metinio tiekimo kvota.
Kinijos prekybos ministerija taip pat pranešė, jog stabdoma dalis laisvosios prekybos susitarimo su Australija, apimančio jautieną.
