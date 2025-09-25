ES valstybės surengs derybas dėl „dronų sienos“ blokui apsaugoti

Grėsmę Europos oro erdvei dar padidino neatpažintų dronų skrydžiai, dėl kurių pastarosiomis dienomis buvo uždaryti Danijos oro uostai.
ES vadovė Ursula von der Leyen pirmą kartą paragino sukurti „dronų sieną“ savo metiniame pranešime anksčiau šį mėnesį, praėjus kelioms valandoms po to, kai NATO numušė Rusijos dronus Lenkijoje.
Ji teigė, kad tai turėtų būti „Europos pajėgumas, kartu sukurtas, dislokuotas ir palaikomas, galintis reaguoti realiuoju laiku“. „Tai nėra abstraktus siekis“, – sakė U. von der Leyen.
Už gynybos ir kosmoso politiką atsakingas Europos Komisijos narys Andrius Kubilius penktadienį surengs vaizdo nuotolinį susitikimą su maždaug 10 ES šalių pareigūnais, per kurį mėgins papildyti detalėmis skubiai parengtus pasiūlymus.
Šios šalys – daugiausia esančios prie rytinės ES sienos su Rusija ir Ukraina, nors po incidentų su dronais į sąrašą buvo įtraukta ir Danija.
Dalyvaus ir Ukraina, kuri yra sukūrusi daugybę pajėgumų, kad galėtų pigesnėmis priemonėmis aptikti ir numušti Rusijos dronų spiečius.
ES pareigūnai pripažįsta, kad kol kas trūksta aiškumo dėl iniciatyvos turinio.
Pasak jų, pirmieji žingsniai greičiausiai bus bandymai įrengti daugiau jutiklių palei ilgą rytinę ES sieną.
Tikėtina, kad daug daugiau laiko prireiks norint sukurti integruotą sistemą, skirtą dronams numušti, sakė jie.
NATO atsakas į Rusijos dronų įsiveržimą į Lenkiją atskleidė aljanso arsenalo spragas kovojant su šia grėsme.
NATO turėjo panaudoti moderniausius naikintuvus, šaudančius brangiai kainuojančiomis raketomis, kad numuštų saujelę pigių rusiškų dronų.
Po šio incidento Aljansas skubiai perdavė daugiau įrangos savo rytiniam flangui, tačiau vis dar neturi tokių pigių pajėgumų, kokius naudoja Ukraina.
Pasiūlymas dėl „dronų sienos“ yra dalis platesnio masto Europos pastangų stiprinti savo gynybą Rusijos keliamos grėsmės akivaizdoje.
A. Kubilius teigia, kad ši programa turėtų būti vienas iš naujų svarbiausių gynybos projektų, kuriuos rengia blokas.
Kitą savaitę Kopenhagoje vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime ES vadovai ketina aptarti gynybos politikos stiprinimą ir galimas naujas iniciatyvas.
Naujausi komentarai