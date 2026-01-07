 Leyen: Paryžiaus susitikimas siunčia vienybės signalą Ukrainai

2026-01-07 00:33
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Paryžiuje vykęs vadinamosios Norinčiųjų koalicijos susitikimas, pasak Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen, pasiuntė  stiprų vienybės ženklą.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen / SIPA nuotr.

Sutarta bendra deklaracija siunčia aiškią žinią –. visi kolektyviai yra Ukrainos pusėje, rašė ji po konsultacijų Paryžiuje. U. von der Leyen pažymėjo, kad šalies laukia saugi, stabili ir klestinti ateitis.

Norinčiųjų koalicijos viršūnių susitikime, Prancūzijos vyriausybės duomenimis, dalyvavo daugiau kaip 30 šalių, taip pat ES ir NATP atstovai.

Susitikimei, pasak Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono, susitarė dėl „tvirtų saugumo garantijų“ Ukrainai.

E. Macronas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris antradienį Paryžiuje pasirašė ketinimų protokolą dėl daugiataučių pajėgų nusiuntimo į Ukrainą. Tai būtų padaryta po galimų paliaubų su Rusija, siekiant užtikrinti taiką.

 

 

