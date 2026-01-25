Popiežius kritikuoja besitęsiančias atakas Ukrainoje

„Ir šiomis dienomis Ukrainoje tęsiasi atakos, ištisos gyventojų grupės dėl to priverstos kęsti žiemos šaltį“, – sakė jis vidudienio pamaldose šv. Petro aikštėje.
„Besitęsiantys kariniai veiksmai, kurių padariniai yra vis sunkesni civiliams gyventojams, gilina prarają tarp tautų ir atitolina teisingą ir ilgalaikę taiką“, – įspėjo pontifikas. Jis teigė su dideliu liūdesiu stebintis įvykius ir mintyse bei maldoje esantis su kenčiančiais.
„Kreipiuosi į visus, ragindamas dar labiau suintensyvinti pastangas karui užbaigti“, – kalbėjo popiežius.
Jis paragino melstis už taiką Ukrainoje, Artimuosiuose Rytuose ir visuose regionuose, „kur, deja, kovojama dėl interesų, kurie nėra žmonių interesai“.
„Taika kuriama gerbiant tautas“, – pabrėžė popiežius, kurio šv. Petro aikštėje klausėsi tūkstančiai žmonių.