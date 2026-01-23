EK teigia esanti pasirengusi įgyvendinti susitarimą su MERCOSUR

Ji tai pareiškė nepaisydama to, kad Europos Parlamentas (EP) nubalsavo už tai, kad neseniai pasirašytas prekybos susitarimas būtų siunčiamas įvertinti ES teismui.
ES bus pasirengusi veikti, kai tik bent viena MERCOSUR valstybė narė ratifikuos susitarimą, baigiantis ES vadovų susitikimui Briuselyje, kuriame kelių valstybių lyderiai iškėlė šį klausimą, teigė U. von der Leyen.
„Akivaizdu, kad esame suinteresuoti užtikrinti, jog šiuo susitarimu siūlomi privalumai būtų taikomi kuo greičiau, – spaudos konferencijoje sakė U. von der Leyen. – Trumpai tariant, būsime pasiruošę, kai jie bus pasiruošę.“
Anot jos, oficialus sprendimas dėl susitarimo įgyvendinimo dar nepriimtas.
Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa (Antoniju Košta) toje pačioje spaudos konferencijoje teigė, kad Komisija turi įgaliojimus imtis laikinojo įgyvendinimo.
Toks sprendimas greičiausiai išprovokuos susitarimo priešininkų, įskaitant Prancūziją, kritiką.
EP trečiadienį nedidele balsų dauguma nubalsavo už tai, kad prekybos susitarimas būtų perduotas ES aukščiausios instancijos teismui peržiūrėti, taip atidėdamas ratifikavimą, nes parlamentas negali balsuoti dėl ratifikavimo, kol teismas nepriims sprendimo. Tai gali užtrukti ne vieną mėnesį.
Šis susitarimas yra itin svarbus Briuselio planui, kuriuo siekiama kurti prekybos santykius, nepriklausomus nuo istorinės priklausomybės nuo JAV, atsižvelgiant į priešiškumą ir agresiją per JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) antrąją kadenciją. ES jau sudarė nemažai susitarimų, įskaitant susitarimus su Japonija ir Meksika. Vėliau šį mėnesį blokas panašų prekybos susitarimą turėtų pasirašyti ir su Indija.
Galvijus auginančių Pietų Amerikos šalių ir Europos pramonės remiamu susitarimu siekiama palaipsniui panaikinti daugiau nei 90 proc. muitų įvairioms prekėms – nuo argentinietiškos jautienos iki vokiškų automobilių, sukurti vieną didžiausių pasaulyje laisvosios prekybos zonų ir sumažinti prekių kainas daugiau kaip 700 mln. vartotojų.
Prancūzija – viena didžiausių žemės ūkio produkcijos gamintojų Europoje – ragino nustatyti griežtesnes ūkininkų apsaugos sąlygas ir siekė atidėti susitarimo pasirašymą.
Tačiau Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) pareiškė apgailestaujantis dėl balsavimo dėl ratifikavimo atidėjimo ir paragino laikinai taikyti susitarimą.
Pietų Amerikoje, kur susitarimas sulaukė daug palaikymo, ratifikavimas yra beveik garantuotas.
MERCOSUR grupę sudaro dvi didžiausios Pietų Amerikos ekonomikos – Argentina ir Brazilija, taip pat Paragvajus ir Urugvajus. Bolivija, naujausia bloko narė, nėra įtraukta į prekybos susitarimą, bet gali prisijungti ateinančiais metais. Venesuelos narystė bloke yra sustabdyta ir ji nėra įtraukta į susitarimą.
