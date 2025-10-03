Von der Leyen paskelbė naują ES programą, suteiksiančią Ukrainai technologinį pranašumą kare

Apie tai platformoje „X“ pranešė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.
„Netrukus pradėsime naują programą, suteiksiančią Ukrainai technologinį pranašumą, kurio jai reikia mūšio lauke“, – rašė U. von der Leyen.
Ji pabrėžė, kad ES tikslas yra užtikrinti, kad Ukraina būtų stipri ir laisva.
„Rusija turi žinoti, kad ES ir jos partneriai turi valios ir priemonių toliau remti Ukrainą, kol bus pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika“, – pridūrė U. von der Leyen.
Ji taip pat pabrėžė, kad ES toliau bendradarbiauja su Ukraina dėl šios šalies ateities Europos Sąjungos sudėtyje.
„Būtent tai turime omenyje sakydami šiandien, rytoj ir tiek, kiek reikės“, – sakė U. von der Leyen.
Šiandien Kopenhagoje vyksta Europos politinės bendrijos aukščiausiojo lygio susitikimas, kuriame kartu su kitų šalių vadovais dalyvauja ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
