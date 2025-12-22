Estija perka Pietų Korėjos raketų paleidimo sistemas

Pasak Estijos gynybos investicijų centro (ECDI), sandorio su Pietų Korėjos ginklų gamintoja „Hanwha“ vertė siekia apie 290 mln. eurų.
Sutartis apima šešis raketų paleidimo įrenginius „Chunmoo“, trijų tipų raketų sistemas (CGR-080, CTM-MR, CTM-290) ir operacinę bei mokymo paramą, pranešė ECDI. Pristatymai turėtų prasidėti 2027 m. antroje pusėje.
„Estija pradėjo plėtoti savo ilgojo nuotolio pajėgumus šių metų balandį, įsigijusi JAV sistemas HIMARS“, – sakoma Estijos gynybos ministro Hanno Pevkuro pranešime.
„Raketų paleidimo įrenginiai yra neįkainojamai svarbūs karinių pajėgumų požiūriu, todėl labai džiaugiuosi, kad, be JAV HIMARS, dabar įsigysime ir Pietų Korėjos sistemas „Chunmoo“, taip reikšmingai sustiprindami tiek Estijos, tiek NATO bendrą atgrasymo ir gynybos pajėgumą“, – sakė H. Pevkuras.
Sieną su Rusija turinti Baltijos valstybė Maskvai įsiveržus į Ukrainą padidino karines išlaidas, šią invaziją laiko tiesiogine grėsme nacionaliniam saugumui.
