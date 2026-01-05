Xi ragina Pietų Korėjos prezidentą priimti teisingus sprendimus neramiame pasaulyje

Lee Jae-myungo kelionė į Kiniją yra pirmasis Pietų Korėjos lyderio vizitas šioje šalyje per šešerius metus, o jo susitikimas su Xi Jinpingu rengiamas kitą dieną po to, kai branduolinį ginklą turinti Šiaurės Korėja paleido dvi balistines raketas į Japonijos jūrą.
Susitikimas taip pat įvyko po šokiruojančios JAV karinės operacijos Karakase, per kurią buvo nuverstas ir į Niujorką nugabentas Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro. Pekinas ir Pchenjanas šį reidą pasmerkė.
Niujorke N. Maduro stos prieš Jungtinių Valstijų teismą dėl kaltinimų narkotikų kontrabanda.
Pirmadienio derybose Xi Jinpingas perspėjo, kad „pasaulis šiuo metu patiria sparčius pokyčius, tokius, kokių nebuvo visą pastarąjį šimtmetį, o tarptautinė padėtis tampa vis sudėtingesnė ir pavojingesnė“, pranešė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“.
Pekinui ir Seului tenka svarbi atsakomybė palaikant taiką regione, teigė Xi Jinpingas, pažymėdamas, kad abi šalys „turi plačių bendrų interesų“.
„Jos turėtų tvirtai stovėti teisingoje istorijos pusėje ir priimti teisingus strateginius sprendimus“, – pabrėžė jis.
Pietų Korėjos lyderis tuomet pareiškė norintis pradėti naują santykių etapą, pagrįstą pasitikėjimu tarp jo ir Xi Jinpingo.
Jis pažadėjo „kartu ieškoti įmanomų alternatyvų taikai Korėjos pusiasalyje“, rodo Seulo naujienų agentūros „Yonhap“ transliuotas vaizdo įrašas.
Pasak „Xinhua“, lyderiai vėliau stebėjo, kaip pasirašoma „15 bendradarbiavimo dokumentų“, apimančių technologines inovacijas, aplinkosaugą, transportą ir prekybą.
Po susitarimų pasirašymo buvo surengtas valstybinis banketas.
Pietų Korėjos prezidentas, lydimas verslo ir technologijų lyderių delegacijos, tikisi užsitikrinti įsipareigojimus plėsti ekonominį bendradarbiavimą su didžiausia savo šalies prekybos partnere.
Jis paragino Pietų Korėją ir Kiniją siekti „horizontalesnės ir abipusiai naudingos“ prekybos.
„Tarpusavyje susijusios tiekimo grandinės“
Lee Jae-myungas pirmadienį taip pat susitiko su Pietų Korėjos ir Kinijos įmonių vadovais prabangiuose Pekino valstybiniuose svečių namuose, pranešė „Yonhap“.
Jis sakė, kad Pietų Korėja ir Kinija „padeda viena kitai augti per tarpusavyje susijusias pramonės tiekimo grandines ir pirmauja pasaulio ekonomikoje“.
Tarp atstovaujamų Kinijos įmonių buvo akumuliatorių milžinė CATL, taip pat telefonų gamintoja ZTE ir technologijų milžinė „Tencent“, sakoma „Yonhap“ pranešime.
Iš Pietų Korėjos pusės, be kitų, Lee Jae-myungą lydi „Samsung Electronics“ vadovas Lee Jae-yongas ir „Hyundai Motor Group“ vykdomasis pirmininkas Chung Eui-sun.
Pietų Korėjos prezidentas taip pat yra antradienį numatęs derybas su Kinijos premjeru Li Qiangu, atsakingu už ekonominę politiką, ir kitais aukšto rango pareigūnais.
Po to jis vyks į Kinijos ekonomikos centrą Šanchajų, kur dalyvaus startuolių susitikime ir aplankys Japonijos valdymo laikais veikusios Korėjos vyriausybės tremtyje būstinę.
Įtampa su Pchenjanu
Lee Jae-myungas taip pat tikisi pasinaudoti Kinijos įtaka Šiaurės Korėjai, mat siekia pagerinti santykius su Pchenjanu.
Likus kelioms valandoms iki Xi Jinpingo ir Lee Jae-myungo susitikimo, Pchenjanas pareiškė, kad paleido dvi hipergarsines raketas ir kad Šiaurės Korėjos branduolinės pajėgos yra pasirengusios „tikram karui“.
Xi Jinpingas ir Lee Jae-myungas praėjusį kartą susitiko lapkritį APEC viršūnių susitikimo Pietų Korėjos Gjongdžu mieste metu. Tą susitikimą Seulas įvardijo kaip santykių atkūrimą po daugelį metų trukusios įtampos.
Seulas dešimtmečius balansuoja tarp Kinijos, savo pagrindinės prekybos partnerės, ir Jungtinių Valstijų, kurios yra pagrindinis Pietų Korėjos gynybos užtikrintojas.
Be to, Lee Jae-myungo vizitas vyksta nepraėjus nė savaitei po Kinijos surengtų didelio masto karinių pratybų aplink Taivaną, savarankišką salą, kurią ji laiko savo teritorijos dalimi.
Lee Jae-myungas taip pat sumaniai liko nuošalyje nuo praėjusių metų pabaigoje tarp Pekino ir Tokijo kilusio ginčo, kurį išprovokavo japonų premjerės Sanae Takaichi mintis, kad Japonija galėtų įsikišti kariniu būdu, jei Kinija užpultų Taivaną.
Naujausi komentarai