Pietų Korėjoje leista laisvai skaityti anksčiau uždraustą propagandinį komunistų laikraštį

Tačiau taikingasis prezidentas Lee Jae Myungas dabar siekia užmegzti geresnius ryšius su Pchenjanu ir juokauja nemanąs, kad skaitydami „Rodong Sinmun“ žmonės „taps komunistais“.
Tai reiškia, kad nuo šios savaitės Pietų Korėjos gyventojai gali susipažinti su leidiniu, kurio pavadinimas reiškia „Darbininkų laikraštis“, tam tikrose vietose be valstybės leidimo.
Būsimiems skaitytojams nebereikia prisistatyti ir pateikti prašymo, kuriame būtų paaiškintas jų tikslas, nors jie vis dar turi apsilankyti viešosiose bibliotekose, kad galėtų paskaityti šį laikraštį.
Pietų Korėjos sostinėje Seule nuomonės dėl laisvos prieigos prie Pchenjano propagandos suteikimo išsiskyrė.
Visą Šiaurės Korėjos žiniasklaidą griežtai kontroliuoja vyriausybė, o laikraštis „Rodong Sinmun“ yra represinės valdančiosios Darbininkų partijos ruporas.
„Tai tarsi suteikti žmonėms prieigą prie ISIS propagandos, – sakė 22 metų universiteto studentas Park Si-wonas, turėdamas omenyje kovotojų grupuotę, dar vadinamą „Islamo valstybe“. – To nedarytum, jei nenorėtum, kad jie prisijungtų prie šios teroristinės grupuotės.“
81 metų Hong Se-wungas pavadino šį pokytį „nepageidaujamu“: „Leisti žmonėms skaityti priešiškos šalies laikraštį arba skatinti juo tai daryti – jau pati idėja kelia didelį nerimą.“
Tačiau kiti abejojo, ar Pietų Korėjos gyventojai eis specialiai ieškoti to laikraščio.
„Daugelis žmonių šiais laikais iš viso nebeskaito popierinių laikraščių. Abejoju, ar jie stengsis skaityti „Rodong Sinmun“, – sakė 27 metų Son Yu-jin, magistrantūros studentė.
„Simbolinis pokytis“
Pietų Korėja ir branduolinį ginklą turinti Šiaurės Korėja oficialiai tebekariauja, o Seulas saugumo sumetimais jau seniai uždraudęs bet kokią prieigą prie Pchenjano propagandos.
Daugelis apribojimų liko galioti – Šiaurės Korėjos interneto svetainės vis dar neprieinamos iš Pietų Korėjos IP adresų.
Penktadienį Seulo nacionalinėje bibliotekoje AFP žurnalistai matė saujelę žmonių, vartančių „Rodong Sinmun“, kurio puslapiuose gausu Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno nuotraukų, o jo pavardė visada rašoma paryškintu šriftu.
Tačiau kitur AFP sunkiai sekėsi rasti biblioteką, kuri iš tikrųjų įgyvendino naująsias taisykles.
„Praktiškai tai tik simbolinis pokytis, – sakė Chadas O‘Carrollas, kurio specializuotoje interneto svetainėje „NK News“ veikia platforma, per kurią galima skaityti Šiaurės Korėjos žiniasklaidą. – Apskritai Šiaurės Korėjos studijų studentams būtų daug lengviau dirbti su šia medžiaga, jei Pietų Korėjos vyriausybė padarytų prieinamas Šiaurės Korėjos valstybinės žiniasklaidos svetaines.“
Pasak jo, tam reikėtų politiškai nelengvų Seulo saugumo įstatymų pakeitimų.
Seulas žada „nuolat plėsti prieigą“ prie informacijos apie Šiaurės Korėją, nes siekia pagerinti ryšius, kurie dabar yra prasčiausi per daugelį metų.
Tačiau šis žingsnis nėra abipusis – Šiaurės Korėjos gyventojams ir toliau draudžiama naudotis bet kokiu Pietų Korėjos turiniu, o pagautiems tą darant gresia griežtos nuobaudos.
