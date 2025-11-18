Estijos ir Lenkijos bendrovės pradeda bendrą priešdroninių raketų gamybą

Šios Estijos ir Lenkijos strateginės partnerystės tikslas – kasmet pagaminti iki 10 tūkst. raketų, galinčių perimti bepiločius orlaivius, taip sustiprinant NATO rytinį flangą.
Esant tokioms apimtims sutarties vertė siektų beveik 500 mln. dolerių (431,43 mln. eurų).
Skelbiama, kad „Frankenburg Technologies“ ir PGZ kurs raketą „Mark-1“, skirtą perimti skirtingų tipų dronus, pavyzdžiui, Rusijos naudojamus „Shahed“ tipo bepiločius.
„Frankenburg Technologies“ generalinis direktorius Kusti Salmas neseniai britų laikraščiui „The Telegraph“ sakė, jog šios raketos gaminamos tam, kad NATO rytinis flangas turėtų galimybę numušti Rusijos dronus. Jis pridūrė, jog tai itin reikalingi pajėgumai.
„Frankenburg Technologies“ bendradarbiavimas su PGZ leis sukurti bendrą raketą ir reikšmingai prisidės prie būsimos kovos su dronais sistemos gamybos Lenkijoje.
Skelbiama, kad šių dviejų įmonių bendradarbiavimas yra reikšmingas indėlis į vadinamąją dronų sieną, rytinėms Europos Sąjungos (ES) šalims baiminantis galimų naujų Rusijos dronų įsiveržimų.
„Bendradarbiavimas su „Frankenburg Technologies“ mums yra dvigubai svarbus: ne tik įgyjame naujų kompetencijų ir vertingą partnerį, bet ir stipriname bendradarbiavimą su Estija, – pareiškė PGZ valdybos narys Arkadiuszas Bakas. – Dėl mūsų geografinio artumo kartu stiprinsime rytinį NATO flangą.“
Baimindamasi Rusijos keliamos grėsmės, Lenkija jau kelerius metus sparčiai modernizuoja savo kariuomenę ir pasirašo daugybę sutarčių dėl ginkluotės pirkimo, daugiausia su Jungtinėmis Valstijomis ir Pietų Korėja.
Šiais metais karinėms išlaidoms Lenkija jau skyrė 4,7 proc. savo bendrojo vidaus produkto (BVP), o kitais metais ketina dar padidinti šią sumą.
„Frankenburg Technologies“ ne pirmą kartą bendradarbiauja su Lenkijos įmonėmis. Rugsėjo mėnesį „Frankenburg Technologies“ pradėjo dirbti su Lenkijos radiolokatorių gamintoja „Advanced Protection Systems“ (APS).
„Lenkija pirmauja investicijų į gynybą srityje, o gynybos pramonėje diegiamas naujas veikimo būdas, kai vyriausybė tikisi, kad didieji žaidėjai suvienys jėgas su naujokais, – sakė „Frankenburg Technologies“ generalinis direktorius. – „Frankenburg Technologies“ turi geras galimybes bendradarbiauti su Lenkija įgyvendinant šią viziją, ir akivaizdu, kad buvome priimti kaip patikimas ir rimtas žaidėjas.“
