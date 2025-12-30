 Estijoje bus kuriamas 45 mln. eurų vertės akumuliatorių parkas

Estijoje bus kuriamas 45 mln. eurų vertės akumuliatorių parkas

2025-12-30 12:44
BNS inf.

Estijos bendrovė „Tiheda Energy Park“ planuoja ateinančių metų antrąjį ketvirtį šalies rytinėje dalyje, Peipaus (Čiudo) ežero pakrantėje pradėti statyti 45 mln. eurų kainuosiantį 90 megavatų galios akumuliatorių parką.

Estijoje bus kuriamas 45 mln. eurų vertės akumuliatorių parkas
Estijoje bus kuriamas 45 mln. eurų vertės akumuliatorių parkas / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Bendrovė savo pranešime nurodo, jog šis energijos kaupimo parkas, skirtas pagerinti elektros energijos tiekimo patikimumą Estijoje ir kitose Baltijos šalyse, prie tinklo turėtų būti prijungtas 2027-ųjų gegužę.

„Ateinančiais metais Estijos energetikos sistemai reikės greitai valdomų ir lanksčių pajėgumų. „Tiheda“ energijos parko projektas yra paruoštas statyboms – žemė, leidimai ir jungtys jau turimi. Iki šiol užsitikrinome maždaug 60 proc. investicinio finansavimo ir iki sausio vidurio laukiame paraiškų iš vietos investuotojų, norinčių prisijungti prie projekto“, – pranešime cituojamas bendrovės vadovas Jaakko Kuuskas.

Jis pažymėjo, jog projekto infrastruktūra ir teritorija leidžia ateityje prijungti saulės energijos parką, papildomus energijos kaupimo pajėgumus bei kitus gamybos įrenginius.

„Tai vieta, kurioje ateityje bus labai pelninga plėsti gamybos pajėgumus. Baterijų parkas yra tik pradžia“, – pareiškė J.  Kuuskas.

Šiame straipsnyje:
Estija
akumuliatorių parkas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų