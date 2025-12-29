Estijoje daugėja tymų atvejų

Harju apskrities Tabasalu šeimos medicinos centre neseniai gydytas vaikas, kuris turėjo sąlytį su sergančiuoju tymais. Jis paskiepytas nebuvo, bet paprašė skiepo galimiems ligos padariniams sumažinti.
Kadangi tymus sukeliantis virusas yra itin užkrečiamas, personalas turėjo perdėlioti visos klinikos logistiką, kad užtikrintų kitų pacientų saugumą.
„Jei sąlytį su sergančiuoju tymais turėjęs vaikas kartą sučiaudėtų mūsų šeimos sveikatos centre, užsikrėstų visas koridorius, o tymų virusas ore gali išlikti dvi valandas“, – teigė šeimos gydytoja Piret Rospu.
„Vakcinacijai ir ūgio bei svorio patikrinimams pas mus atnešami visiškai sveiki mažyliai, kurie dar negali gauti tymų vakcinos. Mums teko nemažai pasistengti, kad sugalvotume, kaip organizuoti skiepijimą taip, kad nesukeltume pavojaus kitiems mūsų mažiesiems pacientams“, – televizijos naujienų laidoje „Aktuaalne kaamera“ kalbėjo gydytoja.
Paskiepytas vaikas vis tiek susirgo. Klinikai teko nusiųsti slaugytoją į vaiko namus paimti mėginių, kurie buvo kurjeriu pristatyti į Sveikatos tarybos laboratoriją.
Nors tymai Estijoje dar nėra plačiai paplitę, bet skiepijimo apimtims sumažėjus iki 83 proc., šalis nuo šios virusinės infekcijos apsaugos nebeturi.
„Pagal PSO rekomendacijas, apsaugos lygis turėtų būti 95 proc.“, – teigė Sveikatos valdybos vyresnioji specialistė Olga Sadikova.
„Tai reiškia, kad stebime vis daugiau infekcijų. Gali prasidėti hospitalizacijos ir sunkūs atvejai. Jau dabar matome, kad prasidėjo vietinis tymų plitimas. Jis nėra labai intensyvus, bet jis vyksta. Anksčiau stebėjome tik importuotus atvejus, o dabar jau turime vietinių atvejų, ir tai tikrai yra perspėjantis ženklas“, – sakė ji.
Anot P. Rospu, skiepijimo mastai pradėjo mažėti prieš kelerius metus dėl tuo metu plačiai paplitusios klaidingos informacijos apie tymų vakcinos riziką, kurią mokslininkai vėliau paneigė.
